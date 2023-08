El repudiable planteo de Nati Jota sobre el sexo entre hermanos

"Igual, a mí también me gustaría que el debate sea (sobre) culear con hermanos", planteó Nati Jota , entonces su compañero Moldavsky quiso saber por qué le vino ese pensamiento, mientras que Siciliani le recordaba que ella no tiene hermanos varones.

"Por eso capaz lo digo más livianita de ropas. Pero obviamente me resulta raro, me parece medio raro y turbio, pero acá va a ir la parte: es cultural que no te puedas culear a tu hermano", añadió la conductora de 29 años.

Rápidamente, ese análisis fue recortado por quienes miraban el programa y el video se viralizo en las redes sociales ganándose el repudio de los usuarios.

Mirá lo que dijo Nati Jota en Olga