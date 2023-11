El Renacer de Avatar: la leyenda de Aang en imagen real

Además del proyecto en streaming, la saga Avatar continúa expandiéndose con tres nuevas películas animadas basadas en "Avatar: The Last Airbender" y "The Legend of Korra". La anticipación crece en torno al renacer de "Avatar: La Leyenda de Aang" en live-action, mientras los seguidores pueden disfrutar las temporadas de la serie original en Netflix, junto a su primera adaptación fílmica llamada "El último maestro del aire".

El intento previo de llevar la historia al cine en 2010 no cumplió con las expectativas, y Netflix ahora se enfrenta al desafío de elevar la adaptación live-action a nuevas alturas. El proyecto, liderado por el showrunner Albert Kim, busca superar el revés anterior y honrar la riqueza narrativa de la querida saga en su incursión al mundo live-action./Infobae.