El potente mensaje de La Joaqui en Got Talent Argentina

la joaqui, got talent argentina.jpg

Got Talent Argentina: el gran mensaje de La Joaqui

La Joaqui tomó la palabra del mentalista y le confesó que su primera hija Shaina no habló hasta los cuatro años, el día que le habló fue cuando de la nada le pidió tomar la merienda. La jurado reveló que por cuatro años estuvo asustada porque su hija no hablaba a pesar de haberla llevado a muchos especialistas. Hasta que un día una psicopedagoga le reveló que su hija no hablaba porque no tenía nada que decir.

Finalmente, La Joaqui hizo hincapié en el ritmo de aprendizaje en los niños, ya que si bien su hija no se comunicaba de forma oral, pero tenía un gran talento para el dibujo. Y también reveló que cada uno se expresa de forma distinta, algunos hablando, otros dibujando y otros haciendo magia.