El incómodo momento entre Marina Calabró y Rolando Barbano.

"Les juro que estaba convencida de que perdía. (Marcela) Tauro lo quiero compartir antes que con nadie con vos, porque sos enorme, además de ser un ejemplo para todas nosotras, icónica, sos la mejor compañera que una puede tener, y sos una amiga hermosa que me ha bancado en las malas como nadie. Así que es para vos, para la talentosa de Pia Shaw, que chequea, chequea y chequea; para Tamara Pettinato. Tamara, no les des bola a nadie. Te recontra merecés esta terna, como te mereciste ganarlo aquella vez. Y me encanta tu laburo, te lo digo siempre", comenzó en su discurso.