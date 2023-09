El fuerte mensaje contra el bullying en Got Talent Argentina

Este martes en Got Talent Argentina 2023 un participante se llevó una gran ovación por parte del jurado y del público. Se trata de Federico Ludvik , un joven bailarín de 16 años, quien realizó una coreografía con la cual dio un fuerte mensaje contra el bullying .

El jurado de Got Talent Argentina resaltó el importante mensaje que dio Federico con su presentación y halagaron su danza. Por su parte, Lizy Tagliani destacó la voz de la madre del participante: "Hubo una voz en tu coreografía que te hizo desplegar, que te ayudó a tanta mierda que creo que todos los que estamos acá tuvimos que pasar, y esa voz si no me equivoco está sentada por acá y es la mamá".