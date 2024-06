Con una fotografía de Geñi, las hermanas expresaron su dolor y añoranza . "Seis años sin vos, Geñi. Te extrañamos cada vez más", escribieron. Además, mencionaron la fuerza que encuentran en los hijos de Geñi, Cesitar y Cala, quienes son un legado de amor y esperanza. "No pasa el tiempo, pero te encontramos todos los días en Cesitar y Cala. Eso nos da paz para seguir", añadieron.

María Eugenia, profundamente afectada por la pérdida de su hija, compartió en varias ocasiones lo difícil que ha sido sobrellevar esta tragedia. Incluso, en una entrevista contó: "Desde que me levanto a la mañana, a las 8.30 hasta las 14.30 que nos vamos de acá, yo estoy distraída. El tiempo trato de pasarlo lo más sano posible. Tengo tres hijos más y dos nietos, entonces tengo que estar bien por ellos".

Cinco años sin vos, pero estas en cada mirada de Cala y CesarTe extrañamos mucho .jpg Desgarrador: el homenaje de las Trillizas de Oro a 6 años de la muerte de la hija de María Eugenia

María Eugenia, en su proceso de duelo, enfatizó la importancia de mantenerse activa y encontrar fuerzas en el trabajo. "No les digo que es fácil, es durísimo. Me acuerdo cuando falleció el hijo de Mirtha Legrand y al mes ella retomó su programa con los almuerzos. Y yo mirándola decía ‘qué ganas’. Esas ganas de levantarte y el laburo es lo que te ayuda a superar muchísimas cosas", relató.

Enfrentando la pérdida, María Eugenia también destacó la importancia de reunirse con personas que han vivido experiencias similares, destacando la incomprensión que a veces siente por parte de quienes no han pasado por lo mismo. "Hay mucha gente que me pregunta en Instagram, ‘¿cómo podés?, ¿cómo se hace?’ Se puede, porque ella me manda la fuerza para poder seguir, porque sino estaría en la cama todo el día. Y si tengo un motivo para levantarme, es mi trabajo", compartió./Ciudad Magazine.