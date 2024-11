Cuándo y cómo sacar entradas para Oasis en Argentina 2025 

“Live '25” incluirá 17 conciertos en Europa, con shows en Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín, a partir del 4 de julio de 2025. Sin embargo, tras estos conciertos, Oasis confirmó que expandirá la gira a ciudades como Tokio, Seúl, Ciudad de México, Toronto y varias de América del Sur. Buenos Aires, São Paulo y Santiago de Chile son las primeras ciudades sudamericanas en la lista , aunque todavía no se han dado a conocer los recintos ni las fechas exactas.

Las medidas para asegurar la armonía en la gira

Dado el conflictivo historial de la banda, la gira contará con estrictas políticas de organización: los hermanos Gallagher viajarán por separado y no darán entrevistas conjuntas para evitar conflictos. Esta decisión busca garantizar que el espectáculo no se vea afectado por las tensiones que marcaron el final de la banda en 2009. Oasis también anunció que las entradas compradas en canales no oficiales serán canceladas para evitar la reventa, un problema que ya afectó la venta en Reino Unido./Ámbito.