Con su ropa en bolsas de consorcio, Roberto García Moritán abandona la casa que compartía con Pampita

Tras lo rumores de separación El marido de Pampita rompió el silencio: "No hay terceros en discordia"

Imágenes del móvil de Intrusos mostraron cómo el camión cargaba las pertenencias de García Moritán, quien llegó al lugar en su vehículo particular, sin hacer declaraciones a los periodistas. “Nada para decir, te agradezco muchísimo”, fueron sus únicas palabras antes de retirarse del lugar . Según el cronista Alejandro Guatti, el economista se llevó trajes, zapatos, valijas y hasta electrodomésticos, confirmando que no se trataba de una simple ausencia temporal.

Mientras García Moritán recogía sus pertenencias, Pampita no estaba en el hogar. Según los periodistas en el lugar, uno de sus hijos mayores permanecía en la casa, mientras que ella estaría en su propiedad en zona norte. La modelo, hasta el momento, no ha hecho comentarios sobre la situación, aunque llamó la atención que ya no lleva el anillo de matrimonio en su dedo índice.