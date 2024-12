Cómo sacar entradas para el show de System of a Down en Argentina

Cómo sacar entradas para System of a Down en Argentina

La espera terminó. Después de una década de ausencia, System of a Down regresa a la Argentina en el marco de su “Wake Up South American Stadium Tour” . La banda estadounidense, conocida por su energía arrolladora y sus letras con fuertes críticas sociales, promete un show histórico que hará vibrar a los fanáticos locales.

image.png Cómo sacar entradas para System of a Down en Argentina

Una gira histórica por Sudamérica

System of a Down, integrada por Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan, recorrerá Latinoamérica en una serie de recitales que comenzarán el 24 de abril en Bogotá y finalizarán el 10 de mayo en São Paulo. “System of a Down es una de las bandas más innovadoras del rock moderno, conocida por mezclar metal, punk y música tradicional armenia”, expresó Caio Jacob, Vicepresidente de Giras Globales en 30e, la empresa productora del tour.