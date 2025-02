Andrea del Boca destrozó a Mauro Icardi y elogió a L-Gante: la charla con Wanda Nara que lo reveló todo

La actriz confesó que no tenía pensado formar parte del reality de pastelería y que la propuesta llegó de manera inesperada. “Era algo que no tenía en mente porque suponía que ya estaba todo cerrado. No estaba en mis planes, de hecho, yo tenía que viajar a España por trabajo y para un festival”, explicó.

Sin embargo, una llamada de Kennys Palacios, estilista y amigo de Wanda Nara, cambió todo. “Un viernes a la noche me llama Kennys y me dice ‘¿Estás para cocinar?’ y le digo ‘¿Venías a comer? Preparo otro plato’ y me dijo ‘No, estoy acá, Wanda te va a hablar’”, recordó. Fue entonces cuando la conductora del certamen entró en acción: “Wanda no acepta un no, yo le dije que tenía compromisos y ella me respondió: ‘No importa, los días que puedas venir… hablá con Fede, está todo bien, está todo ok. La semana que viene empezamos’”. Finalmente, la insistencia de su hija, Ana Chiara, terminó de convencerla.