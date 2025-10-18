18 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Convivencia familiar

Tres razas de perro ideales para convivir con niños pequeños, según la Inteligencia Artificial

La IA reveló cuáles son las razas de perro más adecuadas para un hogar con niños. Descubrí qué mascota puede convertirse en el mejor compañero de tu familia.

Tres razas de perro ideales para convivir con niños pequeños, según la Inteligencia Artificial

Tres razas de perro ideales para convivir con niños pequeños, según la Inteligencia Artificial

 Por Analía Martín

Cuando se trata de sumar un perro a la familia, especialmente si hay niños pequeños, es fundamental elegir una raza con temperamento equilibrado, paciencia y energía compatible con los más chicos. La Inteligencia Artificial analizó cientos de razas y determinó cuáles son las tres más recomendadas para garantizar una convivencia armoniosa y segura en el hogar.

Labrador Retriever: energía, paciencia y amor infinito

El Labrador Retriever es una de las razas más populares en el mundo y, según la IA, la más indicada para familias con niños. Estos perros se destacan por su temperamento dócil, juguetón y protector, lo que los convierte en excelentes compañeros de aventuras para los más pequeños. Además, son inteligentes, fáciles de entrenar y disfrutan del contacto constante con las personas.

Lee además
Aseguran que la boda en San Rafael con perros como testigos solo será simbólica video
Gesto especial

Aseguran que la boda en San Rafael con perros como testigos solo será simbólica
Así descubre tu perro la tranquilidad cuando le das un momento de silencio
Bienestar animal

Así descubre tu perro la tranquilidad cuando le das un momento de silencio

Otra ventaja del Labrador es su adaptabilidad: pueden vivir tanto en casas con jardín como en departamentos, siempre que cuenten con ejercicio diario. Su carácter sociable y afectuoso hace que rara vez muestran agresividad, por lo que se los considera una de las razas más seguras para convivir con niños.

Labrador Retriever y Golden Retriever, mascota
Labrador Retriever y Golden Retriever, dos razas de perro muy similares y amigables con los niños

Labrador Retriever y Golden Retriever, dos razas de perro muy similares y amigables con los niños

Golden Retriever: la mascota ideal para hogares amorosos

El Golden Retriever ocupa el segundo lugar en el ranking de la IA gracias a su naturaleza equilibrada y su instinto protector. Es una mascota muy sensible, cariñosa y paciente, cualidades que lo hacen ideal para acompañar a los chicos en sus primeras experiencias con los animales.

Además, su inteligencia y obediencia facilitan la educación, algo clave cuando se busca que el perro responda bien a las normas del hogar. El Golden disfruta de participar en las actividades familiares, aportando alegría, ternura y calma. Eso sí, necesita tiempo al aire libre y cepillado frecuente por su abundante pelaje.

Beagle: pequeño, divertido y lleno de energía

El tercer lugar elegido por la IA lo ocupa el Beagle, una raza de tamaño mediano que se adapta perfectamente a casas con niños. Su carácter alegre, curioso y amigable lo convierte en un excelente compañero de juegos, siempre dispuesto a compartir momentos de diversión.

Beagle jugando con una niña, mascota
Beagle: una de las razas de perros ideales si en casa hay niños pequeños

Beagle: una de las razas de perros ideales si en casa hay niños pequeños

Aunque requieren ejercicio y estímulo mental, los Beagles son muy sociables y rara vez se muestran agresivos. Su tamaño manejable y su temperamento equilibrado los hacen ideales para familias que viven en espacios más reducidos o en departamentos.

Todas combinan afecto, paciencia y energía, tres cualidades esenciales para asegurar una convivencia feliz. Adoptar una de estas razas puede ser una decisión transformadora: no sólo sumás una mascota, sino un verdadero amigo de la infancia.

Temas
Seguí leyendo

Cinco perros serán testigos del amor de sus dueños en San Rafael: la historia de Darío y Nicolás

Mascota: ¿por qué los perros comen pasto?

Cómo percibe el tiempo tu mascota y qué siente tu perro cuando lo dejás solo

Perros policías de Mendoza resuelven robos en San Martín y Tupungato y recuperan mercadería robada

Qué hacer primero al volver de pasear con tu perro: fundamental para su salud

Aumentan los casos de leishmaniasis visceral en perros: cómo proteger a tu mascota

Mercedes Rus despidió a Cira, la perra policía con más de una década de servicio

Ni husky ni pastor alemán: las tres razas de perro más propensas al comportamiento destructivo

LO QUE SE LEE AHORA
Por qué algunas personas prefieren no tener visitas en su casa, según la psicología
¿Lo sabías?

Por qué algunas personas prefieren no tener visitas en su casa, según la psicología

Las Más Leídas

Mauro Llopiz está acusado de una estafa que supera los 300.000 dólares. 
las víctimas son empresarios

Lo imputaron por una estafa de más de 300.000 dólares en Mendoza

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 17 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 17 de octubre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2363 del domingo 16 de febrero.
Juegos de azar

El Telekino acumula $3.000 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Damián Di Pace: La provincia de Mendoza tiene una diversificación económica muy interesante
Desarrollo y desafíos

Damián Di Pace: "Mendoza tiene una diversificación económica muy interesante"

Violencia de género en Ciudad: golpeó y secuestró a su pareja, pero fue detenido
rápido accionar policial

Violencia de género en Ciudad: golpeó y secuestró a su pareja, pero fue detenido

Te Puede Interesar

¿Conviene más salir a comer o preparar un asado en casa?
Para tener en cuenta

Salir a comer o hacer el asado: cuánto cuesta el almuerzo del Día de la Madre

Por Celeste Funes
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Luis Petri en San Rafael: las propuestas, los desafíos y los reclamos de los mendocinos. video
Entrevista en Noticiero Andino

Seguridad y economías regionales: las propuestas de Petri para fortalecer el crecimiento en el Sur mendocino

Por Cecilia Zabala