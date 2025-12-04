#Taboola
4 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Postres festivos

Tres ideas de postres para preparar en Navidad y sorprender a todos

Tres recetas de postre ideales para Navidad: fáciles, frescas y perfectas para llevar a una cena sin complicaciones.

 Por Analía Martín

En Mendoza, la Navidad suele venir acompañada de noches cálidas, reuniones numerosas y muchas ganas de compartir algo rico sin pasar horas en la cocina. Por eso, estos tres postres livianos, frescos y prácticos de transportar se convierten en aliados perfectos para cualquier mesa festiva. Son simples, vistosos y siempre funcionan.

Vasitos de mousse y frutos rojos: un postre de Navidad fresco y elegante

Los vasitos son una solución impecable cuando se necesita algo fácil de trasladar. En esta versión, la mezcla entre mousse y coulis forma un postre de capas que conquista por su textura y colores. Para el coulis, se cocinan frutos rojos con azúcar y limón hasta obtener una salsa espesa y brillante. Una vez fría, se combina con una mousse suave preparada con crema batida y azúcar.

El armado es tan sencillo como alternar capas en vasitos con tapa. Lo ideal es refrigerarlos varias horas, ya que esto realza el sabor y da firmeza al mousse. Para el toque final, basta con sumar unos frutos frescos y una hoja de menta. Es un postre que luce mucho y no demanda esfuerzos, además de ser perfecto para llevar a una cena fuera de casa.

mousse y frutos rojos
Mousse de crema y frutos rojos, ideales para una noche de Navidad calurosa

Mousse de crema y frutos rojos, ideales para una noche de Navidad calurosa

Trifle navideño con yogur griego y bizcocho: liviano, colorido y rendidor

El trifle es un clásico inglés que en Argentina se volvió popular por su simpleza y versatilidad. En este caso, el uso de yogur griego y bizcocho de ángel da como resultado un postre liviano, aireado y con una frescura ideal para el calor mendocino. La mezcla de yogur con pudín de vainilla crea una crema suave que se intercala con cubos de bizcocho humedecidos con Marsala o jugo de naranja.

El secreto está en repetir las capas de bizcocho, crema y bayas hasta llenar el recipiente. Conviene prepararlo con horas de anticipación, ya que el frío potencia los sabores. Es rendidor, se presenta muy bien en una fuente transparente y permite sumar o quitar frutas según la estación o el gusto de cada familia.

Panna cotta de coco con ananá colada: tropical, liviana y perfecta para noches calurosas

Entre los tres postres, esta panna cotta es la más exótica, con una base de leche de coco, crema y gelatina sin sabor. La cocción suave evita que hierva, logrando una textura cremosa, delicada y de sabor equilibrado. Una vez en los moldes o vasitos, se deja enfriar hasta que cuaje por completo.

panna cotta con ananá
Panna cotta de ananá: una idea fresca para compartir en Navidad

Panna cotta de ananá: una idea fresca para compartir en Navidad

Para servir, se corona con ananá picada y un toque de coco tostado, que aporta aroma y contraste. Su carácter fresco y tropical combina muy bien con las celebraciones de verano, especialmente en provincias como Mendoza donde las noches navideñas suelen ser cálidas. Además, se transporta sin problemas y se puede preparar el día anterior.

Estos tres postres son ideales para resolver de manera práctica qué llevar a una cena de Navidad: livianos, vistosos y pensados para disfrutar sin complicaciones.

