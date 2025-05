Ni manta ni refugio: lo que realmente necesita tu mascota este invierno

Con el frío, algunas mascotas necesitan más abrigo de lo que creemos . Aunque parezca que su pelaje las protege, no todos los gatos y perros toleran bien las bajas temperaturas. Desde los más chiquitos hasta los más grandes, muchas veces necesitan una ayuda extra para mantenerse cálidos y evitar enfermedades. Prestar atención a sus señales puede marcar la diferencia.

El pelaje no siempre alcanza para proteger a perros y gatos del frío. Las mascotas con pelo corto, los cachorros, los animales mayores o aquellos con problemas de salud suelen ser más vulnerables. Incluso pueden sufrir hipotermia o dolores articulares si no se toman los recaudos necesarios. La clave está en observar su comportamiento: si tiembla, se queda quieto o levanta una patita, hay que actuar rápido.

No todos los animales necesitan ropa, pero muchos sí. Si tu gato o perro busca lugares cálidos o se acurruca constantemente, es una señal de que tiene frío. Otro indicio es que no quiere salir a pasear o se resiste a caminar. En esos casos, un abrigo o una manta puede ayudar mucho. Eso sí: si el animal se muestra incómodo con la ropa, mejor no forzarlo.