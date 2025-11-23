23 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Para tener en cuenta

Ni en el pasillo ni en el baño: dónde colocar las hojas de laurel para alejar a las cucarachas

Mirá cómo usar hojas de laurel para mantener las cucarachas alejadas de tu casa y cuáles son los lugares donde deberías colocarlas para que funcionen mejor.

Ni en el pasillo ni en el baño: dónde colocar las hojas de laurel para alejar a las cucarachas

Ni en el pasillo ni en el baño: dónde colocar las hojas de laurel para alejar a las cucarachas

Por Sitio Andino Lifestyle

Mantener la casa libre de cucarachas puede ser un desafío, pero existen métodos naturales y sencillos que ayudan a mantenerlas alejadas. Entre ellos, las hojas de laurel destacan por su aroma potente, que actúa como repelente cuando se colocan en los lugares correctos. Mirá todos los detalles.

laurel.jpg
Las hojas de laurel funcionan como un repelente natural

Las hojas de laurel funcionan como un repelente natural

Lugares estratégicos para colocar hojas de laurel y mantener las cucarachas fuera de la casa

Muchas personas buscan formas sencillas de mantener las cucarachas fuera de sus casas, y el laurel puede ser un aliado natural muy efectivo. Sin embargo, no todos los lugares funcionan igual.

Lee además
Astrología: qué signo debe prestar atención a su salud esta semana
Bienestar en foco

Astrología: qué signo debe prestar atención a su salud esta semana
Astrología: qué signo podría aprovechar una oportunidad de negocio
Oportunidad astral

Astrología: qué signo podría aprovechar una oportunidad de negocio

Evita colocarlas en el pasillo o el baño, ya que allí su aroma no alcanza los rincones donde suelen esconderse los insectos. En cambio, los sitios estratégicos que potencian su efecto incluyen:

  • Detrás de electrodomésticos como la heladera, el horno o el microondas.
  • En el interior de alacenas, armarios y despensas.
  • Bajo la bacha y cerca de instalaciones de agua.
  • En rincones de habitaciones y zonas de almacenamiento.

Cabe recordar que el laurel solo complementa una buena rutina de limpieza. Mantener los alimentos bien cerrados, tirar la basura con frecuencia y limpiar restos de comida de inmediato es clave para prevenir la aparición de cucarachas y otros insectos. / heraldo.es

Temas
Seguí leyendo

Astrología: qué signo podría formalizar su relación este fin de semana

Conocé el horóscopo para este viernes 21 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Cómo usar luces de Navidad sin recargar los ambientes: ideas y tendencias 2025

Ni amarillo ni rojo: los 3 colores que la gente inteligente elige para su ropa, según la psicología

Astrología: cuál es el signo que vivirá un fin de semana de pasión y sorpresas

Conocé el horóscopo para este jueves 20 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Ideas para integrar adornos de Navidad con identidad latinoamericana

Astrología: qué signo vive un encuentro inesperado que podría cambiarle la vida

LO QUE SE LEE AHORA
Astrología: qué signo debe prestar atención a su salud esta semana
Bienestar en foco

Astrología: qué signo debe prestar atención a su salud esta semana

Las Más Leídas

Nuevo beneficio del Banco Nación en indumentaria: cómo aprovechar
De interés

Nuevo beneficio del Banco Nación en indumentaria: cómo aprovechar

Impactante choque entre un auto y una moto en el Parque Metropolitano: un muerto
Descenlace fatal

Trágico choque entre un auto y una moto en el Parque Metropolitano: un muerto

Javier Milei definió los nombres que reemplazarán a Petri y Bullrich tras su salida del Gabinete
Cambios en Casa Rosada

Javier Milei definió los nombres que reemplazarán a Petri y Bullrich tras su salida del Gabinete

La DGE puso fin al Concurso de Jerarquía Directiva: récord de participantes y nuevos perfiles.
Educación

La DGE puso fin al Concurso de Jerarquía Directiva: récord de participantes y nuevos perfiles

Cacheuta ofrece termas y aventura en una guía completa para disfrutar una escapada ideal
Encantador

Cacheuta ofrece termas y aventura en una guía completa para disfrutar una escapada ideal

Te Puede Interesar

La Legislatura de Mendoza, el escenario donde el peronismo volvió a exhibir sus fisuras.
Internas

La Legislatura de Mendoza, el escenario donde el peronismo volvió a exhibir sus fisuras

Por Florencia Martinez del Rio
Los precios de la mesa dulce navideña en Mendoza: cuánto cuesta armarla este año
Fiestas de Fin de Año

Los precios de la mesa dulce navideña en Mendoza: cuánto cuesta armarla este año

Por Sofía Pons
Accidente en Lavalle: El ciclista de 50 años fue asistido en el Hospital Central.
Ocurrió en la Ruta 142

Manejaba con más de 2 gramos de alcohol en Lavalle y chocó a un ciclista

Por Celeste Funes