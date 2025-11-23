Ni en el pasillo ni en el baño: dónde colocar las hojas de laurel para alejar a las cucarachas

Mantener la casa libre de cucarachas puede ser un desafío, pero existen métodos naturales y sencillos que ayudan a mantenerlas alejadas. Entre ellos, las hojas de laurel destacan por su aroma potente, que actúa como repelente cuando se colocan en los lugares correctos. Mirá todos los detalles.

laurel.jpg Las hojas de laurel funcionan como un repelente natural Lugares estratégicos para colocar hojas de laurel y mantener las cucarachas fuera de la casa Muchas personas buscan formas sencillas de mantener las cucarachas fuera de sus casas, y el laurel puede ser un aliado natural muy efectivo. Sin embargo, no todos los lugares funcionan igual.

Evita colocarlas en el pasillo o el baño, ya que allí su aroma no alcanza los rincones donde suelen esconderse los insectos. En cambio, los sitios estratégicos que potencian su efecto incluyen:

Detrás de electrodomésticos como la heladera, el horno o el microondas.

En el interior de alacenas, armarios y despensas.

Bajo la bacha y cerca de instalaciones de agua.

En rincones de habitaciones y zonas de almacenamiento. Cabe recordar que el laurel solo complementa una buena rutina de limpieza. Mantener los alimentos bien cerrados, tirar la basura con frecuencia y limpiar restos de comida de inmediato es clave para prevenir la aparición de cucarachas y otros insectos. / heraldo.es

