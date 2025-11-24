24 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Conocé el horóscopo para este lunes 24 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este lunes 24 de noviembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del lunes 24 de noviembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Semana de empuje y avance. Te animás a encarar proyectos postergados y surge una oportunidad laboral. En el amor, buscás claridad y diálogo.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

La semana te invita a ordenar tus finanzas y prioridades. En lo sentimental, alguien intenta acercarse: escuchá sin prejuicios.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Creatividad en alza y buena comunicación. Ideal para entrevistas, exámenes o decisiones importantes. Cuidá los cambios de humor.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Semana introspectiva que te ayuda a cerrar un capítulo emocional. En lo laboral, se disipan tensiones y avanza un proyecto conjunto.

Conocé el horóscopo para este lunes 24 de noviembre de 2025.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Reconocimientos y avances. En el amor, la pasión toma protagonismo. Evitá discusiones que no aportan.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Semana productiva. Resolvés un problema pendiente y encontrás soluciones prácticas. En vínculos, expresá lo que sentís sin miedo.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Buscás equilibrio y lo encontrás. Semana ideal para acuerdos, conciliaciones y mejoras laborales. Nuevos objetivos se aclaran.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Semana intensa con decisiones clave. Liberás cargas y avanzás. En el amor, verdad y profundidad emocional.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Llegan propuestas o noticias inesperadas. Buen momento para viajes y estudios. En pareja, más conexión.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Avances concretos y estabilidad laboral. Resolución de trámites y acuerdos. En lo afectivo, necesidad de construir algo firme.KAOYALhBft50ZnE/igTeiQ

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Cambios positivos y energía renovada. Ideas brillantes abren proyectos futuros. En el amor llega una grata sorpresa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Semana intuitiva y creativa. Decisiones importantes guiadas por tu sensibilidad. En vínculos, buscás límites sanos y claridad.

