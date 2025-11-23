Astrología: qué signo debe prestar atención a su salud esta semana

La astrología de esta semana propone un movimiento interesante: mientras el Sol avanza por Sagitario impulsando entusiasmo, algunos tránsitos clave alertan sobre la necesidad de bajar un cambio. En medio del fin de retrogradaciones y tensiones energéticas, un signo puntual deberá centrarse en su salud para evitar agotamientos o molestias.

Los días del 22 al 29 de noviembre combinan optimismo sagitariano con momentos que requieren prudencia. La energía mutable invita a avanzar, pero el cuerpo puede sentir el desgaste de semanas previas. Con Saturno y Mercurio saliendo de su retrogradación, el clima se vuelve más claro, aunque demanda organización y descanso.

La Luna recorrerá Capricornio, Acuario, Piscis y Aries, lo que genera cambios emocionales marcados. En los primeros días, la vibra capricorniana exigirá responsabilidad y estructura , algo que puede generar tensión muscular o cansancio mental si se acumulan tareas. Hacia mitad de semana, el paso por Acuario libera la energía, pero también dispersa. El tramo final, con la Luna en Piscis, aumenta la sensibilidad , algo que puede afectar a quienes tienen menor resistencia al estrés.

Entre todos los signos, Géminis es el que más necesita cuidarse esta semana . El motivo es claro: su regente, Mercurio, está finalizando un período de retrogradación, y esto puede traducirse en ansiedad, desorden del sueño, tensión mental y molestias relacionadas al sistema nervioso. Para las y los geminianos, la saturación puede aparecer antes de lo esperado.

Astrología | Géminis: no descuides las señales de tu cuerpo

La oposición entre Venus y Urano hacia el final de la semana también puede impactar en su estabilidad emocional. Géminis podría sentirse más irritable o alterado, lo que hace fundamental ajustar rutinas y evitar sobrecarga.

Recomendaciones clave para el signo:

Descansar adecuadamente , evitando trasnochar.

, evitando trasnochar. Hacer actividad física suave , como caminatas o estiramientos.

, como caminatas o estiramientos. Bajar estímulos , especialmente pantallas, redes y multitarea.

, especialmente pantallas, redes y multitarea. Hidratarse bien y evitar excesos propios de la ansiedad.

Astrología | La clave será mantener rutinas estables

Cómo impacta la semana en los demás signos

Si bien Géminis es el más afectado, otros signos también sentirán el movimiento energético. Piscis puede experimentar sensibilidad física o emocional, sobre todo con la Luna en su signo. Capricornio deberá evitar tensiones musculares ligadas a responsabilidades acumuladas. En cambio, signos como Aries y Leo recibirán una dosis extra de vitalidad gracias al impulso de Sagitario.

Para todos, la clave será mantener rutinas estables y no descuidar señales del cuerpo. El fin de la retrogradación de Saturno ayuda a reordenar hábitos, pero requiere compromiso.