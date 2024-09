Mascotas: las 5 razas de perro más limpias

Por eso, es importante conocer que hay ciertas razas que, por sus características, son más limpias y fáciles de mantener en orden. Elegir una raza de perro que sea más limpia no sólo depende de su pelaje, sino también de sus hábitos y comportamiento. Si buscás una mascota que demande poco mantenimiento en términos de higiene, estas razas son ideales.

El Basenji es conocido como el "perro que no ladra", pero también es uno de los más limpios. Esta raza originaria de África es pequeña y tiene un pelaje corto que no desprende demasiado pelo . Además, el Basenji es famoso por acicalarse solo, como un gato, lo que reduce la necesidad de baños frecuentes y mantiene su olor bajo control.

El Caniche es otra excelente opción para quienes buscan un perro limpio. Esta raza tiene un pelaje rizado que no cae fácilmente, lo que minimiza la cantidad de pelos en el hogar. Además, no suele tener un olor fuerte, y su inteligencia facilita el entrenamiento para mantener buenos hábitos de higiene . Sin embargo, es importante realizar un corte de pelo regular para mantener su pelaje en buen estado.

Whippet

El Whippet es una raza que, gracias a su pelaje corto y fino, no necesita mucho mantenimiento. Es un perro muy limpio que rara vez huele mal y no pierde mucho pelo. Además, los Whippets son conocidos por su calma en interiores, lo que significa que no ensuciarán mucho ni harán destrozos dentro de la casa.

Shiba Inu

El Shiba Inu es otro perro que podrías considerar si la limpieza es una prioridad para vos. Esta raza japonesa es muy meticulosa con su aseo personal y no tiene un olor fuerte. Aunque pierde pelo durante ciertas épocas del año, su carácter independiente y su tendencia a mantenerse limpio lo hacen una opción interesante para aquellos preocupados por la higiene.

Maltés

El Maltés, con su elegante pelaje blanco, es conocido por no perder pelo en exceso, lo que hace que la limpieza sea mucho más fácil. Aunque necesita cepillado frecuente para evitar enredos, su pelaje no se desprende, y su tamaño pequeño significa menos desorden. También es una raza que suele estar libre de olores fuertes.

Adoptar una mascota no tiene por qué ser sinónimo de una casa desordenada o sucia. Elegir la raza correcta puede ayudarte a mantener tu hogar limpio y ordenado mientras disfrutás de la compañía de un amigo peludo./ExaFM.