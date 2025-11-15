15 de noviembre de 2025
{}
Ideas para decorar en Año Nuevo 2025: colores y estilos que son tendencia en Mendoza

Las tendencias para este Año Nuevo 2025 destacan una estética natural y elegante, con colores y estilos que renovarán la ambientación de esta temporada festiva.

 Por Analía Martín

El Año Nuevo 2025 llega con una estética que combina calidez, naturaleza y un toque sofisticado para ambientar la mesa y el hogar en Mendoza. La decoración se enfoca en materiales nobles, colores expresivos y un lujo discreto que redefine la celebración. La idea es recibir el año con armonía y estilo sin excesos.

Tendencias de Año Nuevo 2025: colores que marcarán la temporada

La paleta de esta temporada abraza los neutros cálidos y los tonos tierra, ideales para crear ambientes acogedores en cenas familiares o eventos al aire libre, tan comunes en el verano mendocino. Los colores del año apuntan a una sensación de calma y conexión con la naturaleza. Entre ellos destaca el Mocha Mousse, que aporta calidez y profundidad sin recargar los espacios.

Este marrón suave funciona como base versátil, ya sea en manteles, caminos de mesa o centros de mesa con cerámica y madera. Incorporarlo en pequeños detalles genera equilibrio y confort. A este tono se suman los beiges, arenas y terracotas, muy usados en vajilla artesanal y textiles rústicos que combinan perfecto con la estética local.

Los acentos vibrantes ganan protagonismo en pequeñas dosis. El azul marino o eléctrico aporta elegancia contemporánea, mientras que el rojo carmín o el amarillo manteca suman energía y alegría a la celebración. Para quienes buscan brillo moderado, los metálicos cálidos, especialmente el dorado, continúan como aliados para elevar la mesa sin caer en exageraciones.

mesa decoración en azul marino, Año Nuevo
Año Nuevo | El azul marino o eléctrico aporta elegancia contemporánea

Año Nuevo | El azul marino o eléctrico aporta elegancia contemporánea

Estilos y materiales clave para recibir el Año Nuevo

El llamado “lujo discreto” marcará fuerte en las casas mendocinas, con ambientes donde prima la calidad de los materiales por sobre lo extravagante. La elegancia se expresa en líneas simples y objetos bien seleccionados. Las maderas, piedras naturales y fibras vegetales como el yute o el ratán aportan frescura y un aire sofisticado a la celebración.

La estética orgánica y el rústico moderno se combinan para crear espacios funcionales, ideales para quienes reciben invitados en galerías o jardines. Texturas ricas y materiales naturales se transforman en los protagonistas de la ambientación. Desde mantas livianas hasta cerámicas texturadas, la clave está en sumar capas sin saturar.

mesa, Año Nuevo, estilo mocha Mousse
Año Nuevo | Manteles en tonos tierra o Mocha Mousse

Año Nuevo | Manteles en tonos tierra o Mocha Mousse

Cómo aplicar estas tendencias en tu mesa de Año Nuevo

Para quienes buscan ideas prácticas, estas son algunas formas de integrar las tendencias 2025:

  • Manteles en tonos tierra o Mocha Mousse.
  • Centros de mesa con ramas secas, velas y cerámicas artesanales.
  • Vajilla combinada con acentos azul marino o dorado.
  • Texturas mixtas: lino, madera, vidrio y fibras naturales.

El objetivo es crear una mesa que combine calidez, modernidad y naturalidad, logrando una celebración visualmente armoniosa y fiel al espíritu mendocino.

