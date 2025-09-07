Aromas al anochecer

Flores nocturnas: cuáles perfuman el jardín con más intensidad

Algunas plantas esconden su magia en la noche: cada flor libera un aroma especial cuando el sol se esconde, todo un espectáculo para el sentido del olfato.

 Por Analía Martín

La flor nocturna tiene un encanto particular que despierta curiosidad entre quienes disfrutan de las plantas y la jardinería. A diferencia de otras especies, estas se reservan lo mejor de su aroma para cuando cae la tarde y llega la noche. El resultado es un espectáculo sensorial que combina perfume, misterio y belleza natural.

Por qué algunas plantas florecen de noche

En el mundo vegetal, nada está librado al azar. La estrategia de las flores nocturnas responde a la necesidad de atraer a polinizadores que están activos al caer el sol, como polillas, murciélagos o escarabajos. Estos animales se guían principalmente por el olfato y no tanto por la vista, lo que explica la intensidad del perfume nocturno.

Además, muchas de estas especies poseen pétalos blancos o de tonos claros, que brillan bajo la luz de la luna. El contraste con la oscuridad ayuda a que sean más visibles para sus visitantes nocturnos, completando así una adaptación evolutiva que asegura su supervivencia.

Flores nocturnas: dama de noche, jazmín sambac, bella de noche, flor de cactus y tabaco ornamental

Ejemplos de flores con aroma intenso

En Mendoza y en otras regiones de Argentina es posible encontrar distintas especies de plantas que liberan su fragancia cuando cae la noche. Entre las más conocidas se destacan:

  • Dama de noche: famosa por su perfume tan penetrante que puede sentirse a varios metros de distancia. Solo libera su aroma de noche.
  • Jazmín: algunas variedades, como el jazmín sambac, intensifican su fragancia nocturna, convirtiéndose en un clásico de jardines y patios.
  • Bella de noche: florece al atardecer y cierra al amanecer; puede tener distintos colores en una misma planta y su aroma es dulce y llamativo.
  • Flor de cactus o Reina de la noche: una rareza botánica que florece sólo una vez al año y exclusivamente de noche, con flores blancas de perfume exquisito.
  • Tabaco ornamental: además de sus flores tubulares, se caracteriza por un aroma suave y agradable que atrae polinizadores nocturnos.

Cada una de estas especies ofrece un toque único para los jardines mendocinos. Ideal para quienes disfrutan pasar tiempo al aire libre en las noches templadas de primavera y verano.

Los aromas de las flores nocturnas pueden ser un complemento ideal para agazajar a los amigos y familias

El interés por este tipo de plantas crece porque aportan un valor doble al jardín: por un lado, embellecen con su aspecto; por otro, transforman las noches con aromas envolventes. En un clima como el mendocino, donde las reuniones suelen extenderse al aire libre, tener flores nocturnas suma un detalle especial para disfrutar en compañía.

Cultivar flores que despliegan su perfume en la noche es apostar por una experiencia sensorial distinta. Más allá de su belleza, representan la perfecta alianza entre naturaleza y adaptación, recordándonos que cada especie tiene su momento para brillar./Canal26.

