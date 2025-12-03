3 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Decoración alternativa

El clásico árbol de Navidad no va más: ideas que elevan la decoración festiva de tu hogar

Un árbol distinto puede transformar la Navidad: nuevas formas, materiales y estilos que renuevan la tradición sin perder su magia.

El clásico árbol de Navidad no va más: ideas que elevan la decoración festiva de tu hogar

El clásico árbol de Navidad no va más: ideas que elevan la decoración festiva de tu hogar

 Por Analía Martín

La Navidad siempre invita a renovar la decoración del hogar, y en Mendoza muchos buscan alternativas que no dependan del típico pino. Hoy existen opciones prácticas, creativas y sustentables, ideales para casas pequeñas, departamentos o para quienes quieren un toque más personal sin perder el espíritu festivo.

Árbol de Navidad en la pared

Las propuestas de pared vienen ganando terreno porque ocupan poco espacio y dan un aire moderno. Son opciones perfectas para ambientes chicos y para quienes buscan algo simple de armar. Una variante muy usada consiste en crear la silueta del árbol con luces o guirnaldas, sujetándolas con ganchos pequeños. Dentro de ese contorno pueden sumarse adornos livianos o tarjetas navideñas.

Otra idea accesible es recurrir a cintas decorativas o washi tape. Con ese material se “dibuja” el árbol directamente en la pared y luego se lo completa con fotos familiares, esferas pequeñas o recortes. Para quienes prefieren algo todavía más rápido, existen vinilos adhesivos con forma de árbol, fáciles de colocar y retirar sin dañar la superficie. Estas alternativas resuelven la decoración en minutos.

árbol de navidad de luces
Árbol de Navidad con luces

Árbol de Navidad con luces

Materiales naturales: un árbol con aire mendocino

En una provincia con tanto contacto con la naturaleza, muchos optan por elementos recolectados en caminatas o paseos. Armar un árbol con ramas colgantes es una propuesta cálida y artesanal, además de económica. El método consiste en juntar ramas pequeñas, limpiarlas y atarlas en forma descendente, creando la figura de un triángulo. Luego se decoran con luces o cintas finas.

Las piñas también funcionan muy bien como base para estructuras pequeñas. Agrupadas en diferentes tamaños, pueden formar un mini árbol para una mesa o estante. Otra opción es decorar piñas sueltas con un efecto nevado usando bicarbonato, ideal para dar un toque invernal en plena temporada de calor mendocina. El resultado es rústico, acogedor y totalmente personalizado.

Creatividad y reciclaje: ideas para un árbol único

El reciclaje permite crear arbolitos originales sin gastar de más. Una de las alternativas más simpáticas es el árbol hecho con libros, donde se apilan tomos grandes abajo y más pequeños arriba, formando una especie de cono. Se lo ilumina con luces LED y se agrega una estrella en la cima para completar la escena.

árbol de navidad de libros
Árbol de Navidad hecho con libros

Árbol de Navidad hecho con libros

También pueden utilizarse tapas de plástico de distintos colores, pegadas sobre cartón para lograr un diseño geométrico; una propuesta ideal para hacer con chicos. Los rollos de papel higiénico, pintados y unidos, permiten armar estructuras modulares fáciles de decorar. Para quienes buscan algo más firme, el cartón corrugado es un gran aliado: solo basta recortar la silueta del árbol y pintarla con acrílicos. Estas versiones recicladas aportan color, textura y un espíritu ecoamigable.

El arbolito no tiene por qué ser siempre el tradicional. Las alternativas ofrecen creatividad, ahorro y una estética fresca, adaptada a los gustos y espacios de cada hogar mendocino. Desde propuestas de pared hasta materiales naturales y reciclados, cada opción permite celebrar la Navidad de una manera distinta y totalmente personal.

