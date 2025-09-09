Descubrí las plantas que brillan en la oscuridad y transforman la jardinería

Las plantas siempre han fascinado por su capacidad de adaptarse, decorar y purificar el aire, pero ahora sorprenden con algo inesperado: un resplandor visible en la oscuridad . Investigadores de la South China Agricultural University demostraron que algunas suculentas pueden emitir luz tras absorber energía solar o de lámparas LED, ofreciendo una alternativa sustentable y experimental a la iluminación tradicional.

El secreto de este avance está en inyectar diminutas partículas de fósforo en los tejidos de las hojas . Estas partículas, similares a las que se usan en objetos fluorescentes, capturan energía y luego la liberan poco a poco en forma de luz. Así, las plantas logran emitir un resplandor azul, verde, rojo o violeta durante varias horas.

Los científicos descubrieron que el tamaño de las partículas era clave. La medida ideal fue de 7 micrómetros , lo suficientemente pequeña para difundirse en los canales de las hojas, pero sin perder luminosidad. Las suculentas resultaron ser las candidatas perfectas: sus tejidos permiten una distribución homogénea de estas partículas, generando un brillo uniforme y duradero.

Este método, además de innovador, es económico y rápido. Preparar una planta tarda solo diez minutos y requiere un bajo costo de materiales . En una prueba, los investigadores construyeron una pared con 56 suculentas luminosas que brillaban hasta dos horas, iluminando lo suficiente como para distinguir objetos cercanos.

Las aplicaciones son variadas y despiertan la imaginación de quienes aman la jardinería:

Senderos y jardines con iluminación ambiental.

con iluminación ambiental. Interiores decorativos sin consumo eléctrico.

sin consumo eléctrico. Espacios urbanos sostenibles, con paredes vivas que aporten luz tenue.

image El secreto es inyectarle a estas plantas pequeñas dossi de fósforo

Si bien las plantas luminosas ofrecen un futuro prometedor, aún existen dudas. El brillo se reduce con el tiempo y se desconoce el impacto ambiental de las partículas de fósforo. Además, todavía no está claro si esta técnica puede aplicarse a especies ornamentales más grandes, lo que ampliaría su uso en la jardinería urbana.

Más allá de las limitaciones, la investigación es un paso hacia un modelo donde biología y tecnología trabajen juntas para generar soluciones sostenibles. La posibilidad de reducir el consumo eléctrico mientras disfrutamos de plantas que iluminan por sí mismas es un horizonte que combina ciencia, naturaleza y creatividad./Canal26