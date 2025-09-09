Lámparas vivas

Descubrí las plantas que brillan en la oscuridad y transforman la jardinería

La ciencia encontró la forma de lograr que ciertas plantas emitan luz, un fenómeno que despierta curiosidad y promete transformar la jardinería.

 Por Analía Martín

Las plantas siempre han fascinado por su capacidad de adaptarse, decorar y purificar el aire, pero ahora sorprenden con algo inesperado: un resplandor visible en la oscuridad. Investigadores de la South China Agricultural University demostraron que algunas suculentas pueden emitir luz tras absorber energía solar o de lámparas LED, ofreciendo una alternativa sustentable y experimental a la iluminación tradicional.

Cómo funcionan las plantas que brillan

El secreto de este avance está en inyectar diminutas partículas de fósforo en los tejidos de las hojas. Estas partículas, similares a las que se usan en objetos fluorescentes, capturan energía y luego la liberan poco a poco en forma de luz. Así, las plantas logran emitir un resplandor azul, verde, rojo o violeta durante varias horas.

Los científicos descubrieron que el tamaño de las partículas era clave. La medida ideal fue de 7 micrómetros, lo suficientemente pequeña para difundirse en los canales de las hojas, pero sin perder luminosidad. Las suculentas resultaron ser las candidatas perfectas: sus tejidos permiten una distribución homogénea de estas partículas, generando un brillo uniforme y duradero.

Jardinería con “lámparas vivas”

Este método, además de innovador, es económico y rápido. Preparar una planta tarda solo diez minutos y requiere un bajo costo de materiales. En una prueba, los investigadores construyeron una pared con 56 suculentas luminosas que brillaban hasta dos horas, iluminando lo suficiente como para distinguir objetos cercanos.

Las aplicaciones son variadas y despiertan la imaginación de quienes aman la jardinería:

  • Senderos y jardines con iluminación ambiental.
  • Interiores decorativos sin consumo eléctrico.
  • Espacios urbanos sostenibles, con paredes vivas que aporten luz tenue.
El secreto es inyectarle a estas plantas pequeñas dossi de fósforo

Si bien las plantas luminosas ofrecen un futuro prometedor, aún existen dudas. El brillo se reduce con el tiempo y se desconoce el impacto ambiental de las partículas de fósforo. Además, todavía no está claro si esta técnica puede aplicarse a especies ornamentales más grandes, lo que ampliaría su uso en la jardinería urbana.

Más allá de las limitaciones, la investigación es un paso hacia un modelo donde biología y tecnología trabajen juntas para generar soluciones sostenibles. La posibilidad de reducir el consumo eléctrico mientras disfrutamos de plantas que iluminan por sí mismas es un horizonte que combina ciencia, naturaleza y creatividad./Canal26

