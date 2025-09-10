Micelio y sustentabilidad

Cómo el micelio puede transformar el futuro de las plantas y la jardinería

El micelio abre caminos hacia un futuro sustentable que conecta a las plantas con la jardinería y soluciones ecológicas innovadoras.

Cómo el micelio puede transformar el futuro de las plantas y la jardinería

Cómo el micelio puede transformar el futuro de las plantas y la jardinería

 Por Analía Martín

A medida que pasan los años, el cuidado del medio ambiente se vuelve en un tema central. En ese sentido no sólo alcanza con las técnicas de reciclado en casa, sino también en buscar alternativas para soluciones a nivel masivo. En ese sentido, la investigación con plantas toma relevancia, en particular los estudios relativos en torno al potencial del micelio.

El micelio como aliado para el cuidado del medioambiente

El micelio es la raíz de los hongos, una red de filamentos que cumple un rol vital en los ecosistemas, y que hoy se estudia como insumo para crear materiales ecológicos. Su capacidad de crecer sobre residuos agrícolas y transformarlos en un recurso resistente, ligero y compostable lo convierte en un aliado clave en la búsqueda de soluciones ambientales.

Lee además
Plantas trepadoras: por qué la hiedra puede arruinar tus paredes
Hiedra y deterioro

Plantas trepadoras: por qué la hiedra puede arruinar tus paredes
Descubrí las plantas que brillan en la oscuridad y transforman la jardinería video
Lámparas vivas

Descubrí las plantas que brillan en la oscuridad y transforman la jardinería

En un mundo donde el plástico tarda siglos en degradarse, el micelio aparece como un reemplazo natural y biodegradable. Su gran ventaja es que proviene de la tierra y puede volver a ella sin dejar huellas contaminantes. Además, su producción no requiere grandes cantidades de agua, no emite CO y responde al principio de “cero desperdicio”.

micelio, jardinería
El patr&oacute;n del micelio en crecimiento

El patrón del micelio en crecimiento

Innovación para plantas y jardinería

El micelio abre oportunidades en múltiples sectores, desde la industria hasta el diseño. En el ámbito de la jardinería y las plantas, puede inspirar desarrollos como:

  • Macetas biodegradables que se integran al suelo.
  • Sistemas de cultivo sustentables con menor impacto ambiental.
  • Materiales para huertas urbanas y comunitarias.
hongos, jardinería
Dentro del maravilloso mundo de las plantas, los hongos ocupan un lugar central para el desarrollo de la vida

Dentro del maravilloso mundo de las plantas, los hongos ocupan un lugar central para el desarrollo de la vida

Su potencial está en que cada producto puede reintegrarse al ciclo natural al finalizar su vida útil, devolviendo nutrientes al suelo. Así, jardineros y amantes de las plantas pueden encontrar en el micelio una herramienta para cultivar de manera más amigable con el ambiente.

El micelio no solo reemplaza productos contaminantes, también impulsa un cambio cultural. Al observarlo, aprender de sus propiedades y guiar su crecimiento, se abre un camino de innovación en arquitectura, diseño y jardinería. Este proceso convierte a la naturaleza en socia de la producción y no en víctima de ella./Infobae.

Temas
Seguí leyendo

Cómo solucionar las hojas marrones de tu plantas de potus

Flores nocturnas: cuáles perfuman el jardín con más intensidad

Transforma latas de gaseosa en macetas únicas para tus plantas de suculentas

Truco para que el potus crezca con hojas más grandes

¿Para qué sirve poner cinta roja en la planta lengua de suegra?

Son flores hermosas, fáciles de cultivar y un verdadero manjar

Increíble efecto de esta mezcla de cáscara de banana y el vinagre en las plantas: cómo hacerla

Plantas típicas de Mendoza: qué significa cuando tu cactus aparece con manchas blancas

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este miércoles 10 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

Día del Maestro: qué estudiantes no tendrán clases este jueves 11 de septiembre.
Festejo

Día del Maestro: qué estudiantes no tendrán clases este jueves 11 de septiembre

El robo ocurrió en plena madrugada de este martes. (Foto ilustrativa).
Atacaron a un hombre mientras dormía

Robaron una fortuna tras un violento robo en el barrio Cementista

Grave caso de violencia de género en Godoy Cruz. 
amenazó a su ex y lo lincharon

Nuevo caso de violencia de género terminó con una brutal paliza a un hombre

Trágico accidente vial en Maipú: falla de frenos provoca la muerte de un motociclista
En ruta 60

Trágico accidente vial en Maipú: una falla de frenos provocó la muerte de un motociclista

En qué puesto del ranking de gobernadores quedó Cornejo
Encuesta

Mejora la imagen de Cornejo y dos intendentes mendocinos figuran en el top ten nacional

Te Puede Interesar

El presidente de la Corte explicó cómo será el proceso electoral en la Provincia video
Todo lo que tenés que saber

Elecciones 2025: qué se vota, cuándo se vota y cómo se vota en Mendoza

Por Facundo La Rosa
Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio
Estadísticas oficiales

Día de la Prevención del Suicidio: Mendoza registra mayor incidencia de intentos en mujeres

Por Celeste Funes
El INDEC dará a conocer hoy la inflación de agosto 2025: qué estiman las consultoras
DATOS OFICIALES

El INDEC dará a conocer hoy la inflación de agosto 2025: qué estiman las consultoras

Por Sitio Andino Economía