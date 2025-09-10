Cómo el micelio puede transformar el futuro de las plantas y la jardinería

Por Analía Martín







A medida que pasan los años, el cuidado del medio ambiente se vuelve en un tema central. En ese sentido no sólo alcanza con las técnicas de reciclado en casa, sino también en buscar alternativas para soluciones a nivel masivo. En ese sentido, la investigación con plantas toma relevancia, en particular los estudios relativos en torno al potencial del micelio.

El micelio como aliado para el cuidado del medioambiente El micelio es la raíz de los hongos, una red de filamentos que cumple un rol vital en los ecosistemas, y que hoy se estudia como insumo para crear materiales ecológicos. Su capacidad de crecer sobre residuos agrícolas y transformarlos en un recurso resistente, ligero y compostable lo convierte en un aliado clave en la búsqueda de soluciones ambientales.

En un mundo donde el plástico tarda siglos en degradarse, el micelio aparece como un reemplazo natural y biodegradable. Su gran ventaja es que proviene de la tierra y puede volver a ella sin dejar huellas contaminantes. Además, su producción no requiere grandes cantidades de agua, no emite CO y responde al principio de “cero desperdicio”.

micelio, jardinería El patrón del micelio en crecimiento Innovación para plantas y jardinería El micelio abre oportunidades en múltiples sectores, desde la industria hasta el diseño. En el ámbito de la jardinería y las plantas, puede inspirar desarrollos como:

Macetas biodegradables que se integran al suelo.

Sistemas de cultivo sustentables con menor impacto ambiental.

Materiales para huertas urbanas y comunitarias. hongos, jardinería Dentro del maravilloso mundo de las plantas, los hongos ocupan un lugar central para el desarrollo de la vida Su potencial está en que cada producto puede reintegrarse al ciclo natural al finalizar su vida útil, devolviendo nutrientes al suelo. Así, jardineros y amantes de las plantas pueden encontrar en el micelio una herramienta para cultivar de manera más amigable con el ambiente. El micelio no solo reemplaza productos contaminantes, también impulsa un cambio cultural. Al observarlo, aprender de sus propiedades y guiar su crecimiento, se abre un camino de innovación en arquitectura, diseño y jardinería. Este proceso convierte a la naturaleza en socia de la producción y no en víctima de ella./Infobae.

