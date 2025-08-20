Ciencia y mascotas

Cinco beneficios de hablar con tu perro, según la ciencia

Descubrí en qué aspectos, según la ciencia, hablar con tu perro colabora con tu bienestar y sus beneficios emocionales.

5 beneficios de hablar con tu perro, según la ciencia

5 beneficios de hablar con tu perro, según la ciencia

 Por Analía Martín

Hablar con una mascota puede parecer un acto cotidiano, pero la ciencia demuestra que es mucho más que un gesto de cariño. Estudios recientes indican que la comunicación verbal con los perros potencia el bienestar emocional de las personas y fortalece un lazo único entre humano y animal, con beneficios que sorprenden incluso a los especialistas.

Beneficios emocionales de hablar con tu perro

Según psicólogos y expertos en comportamiento animal, cuando le hablamos a nuestro perro se libera oxitocina, conocida como la “hormona del amor”. Este proceso ocurre tanto en humanos como en los animales, y se refuerza al mantener contacto visual. La voz y la mirada actúan como canales de conexión que generan confianza y reducen el estrés.

Lee además
Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria.
Pedido de ayuda

Un refugio de animales necesita la ayuda de los mendocinos para saldar una deuda millonaria
Ni rebeldía ni travesura: por qué el perro hace pozos y cómo evitarlo
Conducta canina

Ni rebeldía ni travesura: por qué el perro hace pozos y cómo evitarlo

Un estudio científico publicado en Science reveló que este intercambio produce un “bucle positivo de oxitocina”, considerado clave en la coevolución de personas y perros. Incluso, investigaciones en la revista Anthrozoös demostraron que muchas personas se sienten más cómodas hablando con sus perros que con amigos o parejas, al no existir juicios de por medio y sentirse plenamente aceptados.

mujer hablando con un perro, macota
Mujer hablando con su perro

Mujer hablando con su perro

Qué gana tu mascota cuando le hablás

La comunicación no sólo favorece a los humanos: también impacta directamente en el cerebro canino. Un estudio de NeuroImage demostró que los perros reaccionan con mayor intensidad a la voz de su propio dueño que a la de otras personas, lo que evidencia un apego emocional profundo.

Además, cómo les hablamos marca la diferencia. El llamado “habla perruna” —con tonos suaves y frases dirigidas específicamente al animal— logra captar mejor su atención. Una investigación publicada en Animal Cognition en 2018 concluyó que los perros prefieren entonaciones similares a las que usamos con bebés y responden con más entusiasmo ante frases como “¿vamos a pasear?”.

mujer embarazada y perro, mascota
Hay personas que incluso preparan a su perro para la llegada de un nuebro miembro de la familia

Hay personas que incluso preparan a su perro para la llegada de un nuebro miembro de la familia

Beneficios comprobados de hablar con tu perro

Entre los efectos positivos que destacan los científicos, hablar con los perros puede:

  • Aumentar la empatía y sensibilidad emocional.
  • Reducir los niveles de estrés y ansiedad.
  • Fortalecer el apego entre humano y mascota.
  • Generar mayor sensación de compañía y seguridad.
  • Facilitar el procesamiento de emociones difíciles.

Por lo tanto, hablar con tu perro no es una costumbre sin sentido: es una herramienta poderosa para cuidar tu bienestar y fortalecer el vínculo con tu mascota. Con un simple diálogo diario, no solo mejorarás tu estado emocional, sino que también le ofrecés a tu compañero de cuatro patas una conexión auténtica y segura./TycSport.

Temas
Seguí leyendo

Cómo los perros usan los "ojos de cachorro" para conmover a los humanos

Una veterinaria mendocina explicó cómo elegir la mascota perfecta para un adulto mayor

Qué tener en cuenta antes de adoptar un perro estilo terrier como mascota

Cursos online gratuitos para controlar la agresividad en tu mascota

Mascota: qué significa y qué hacer si tu perro intenta montarte todo el tiempo

Conocé el horóscopo para este miércoles 20 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Ni hiedra ni jazmín: por qué la Basella alba es las plantas trepadoras, la más especial

Plantas que se benefician mutuamente: el uso del ajo en el limonero

LO QUE SE LEE AHORA
Ni hiedra ni jazmín: por qué la Basella alba es las plantas trepadoras, la más especial
Planta trepadora versátil

Ni hiedra ni jazmín: por qué la Basella alba es las plantas trepadoras, la más especial

Las Más Leídas

Cuáles son los mejores alfajores del mundo que se producen en la provincia de Mendoza
Industria mendocina

Cuáles son los mejores alfajores del mundo que se producen en la provincia de Mendoza

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza
INFORME

Cuánto cuesta alquilar una vivienda y cómo varía el mercado inmobiliario en Mendoza

El reactor de IMPSA está detenido desde el sábado en su camino hacia la destilería de YPF.
Entrevista

Amstutz, en Aconcagua Radio: "El traslado del reactor de IMPSA se frenó por la empresa"

Tormenta de Santa Rosa: qué es y cuándo cae en 2025
De interés

Tormenta de Santa Rosa: qué es y cuándo cae en 2025

Denuncian a Génesis Sandoval en Tunuyán por calumnias e injurias tras la muerte de un vecino
Complicada

Denuncian a la exreina Génesis Sandoval en Tunuyán por calumnias e injurias

Te Puede Interesar

La inflación mayorista anticipa cómo el dólar y las tarifas presionan sobre el IPC de agosto.
Precios y bolsillos

La inflación mayorista anticipa cómo el dólar y las tarifas presionan sobre el IPC de agosto

Por Marcelo López Álvarez
Defensa del Consumidor cambia su sistema de reclamos y el nuevo esquema ya está en marcha
BOLETÍN OFICIAL

Defensa del Consumidor cambia su sistema de reclamos y el nuevo esquema ya está en marcha

Por Soledad Maturano
Así estará el pronóstico del tiempo este 20 de agosto en la provincia de Mendoza.
el clima

Así estará el tiempo este miércoles 20 de agosto en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad