Cinco beneficios de hablar con tu perro, según la ciencia

Hablar con una mascota puede parecer un acto cotidiano, pero la ciencia demuestra que es mucho más que un gesto de cariño. Estudios recientes indican que la comunicación verbal con los perros potencia el bienestar emocional de las personas y fortalece un lazo único entre humano y animal, con beneficios que sorprenden incluso a los especialistas.

Según psicólogos y expertos en comportamiento animal, cuando le hablamos a nuestro perro se libera oxitocina , conocida como la “hormona del amor”. Este proceso ocurre tanto en humanos como en los animales, y se refuerza al mantener contacto visual. La voz y la mirada actúan como canales de conexión que generan confianza y reducen el estrés.

Un estudio científico publicado en Science reveló que este intercambio produce un “bucle positivo de oxitocina”, considerado clave en la coevolución de personas y perros. Incluso, investigaciones en la revista Anthrozoös demostraron que muchas personas se sienten más cómodas hablando con sus perros que con amigos o parejas , al no existir juicios de por medio y sentirse plenamente aceptados.

La comunicación no sólo favorece a los humanos: también impacta directamente en el cerebro canino. Un estudio de NeuroImage demostró que los perros reaccionan con mayor intensidad a la voz de su propio dueño que a la de otras personas, lo que evidencia un apego emocional profundo .

Además, cómo les hablamos marca la diferencia. El llamado “habla perruna” —con tonos suaves y frases dirigidas específicamente al animal— logra captar mejor su atención. Una investigación publicada en Animal Cognition en 2018 concluyó que los perros prefieren entonaciones similares a las que usamos con bebés y responden con más entusiasmo ante frases como “¿vamos a pasear?”.

mujer embarazada y perro, mascota Hay personas que incluso preparan a su perro para la llegada de un nuebro miembro de la familia

Beneficios comprobados de hablar con tu perro

Entre los efectos positivos que destacan los científicos, hablar con los perros puede:

Aumentar la empatía y sensibilidad emocional.

Reducir los niveles de estrés y ansiedad.

Fortalecer el apego entre humano y mascota.

Generar mayor sensación de compañía y seguridad.

Facilitar el procesamiento de emociones difíciles.

Por lo tanto, hablar con tu perro no es una costumbre sin sentido: es una herramienta poderosa para cuidar tu bienestar y fortalecer el vínculo con tu mascota. Con un simple diálogo diario, no solo mejorarás tu estado emocional, sino que también le ofrecés a tu compañero de cuatro patas una conexión auténtica y segura./TycSport.