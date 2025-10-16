16 de octubre de 2025
Así descubre tu perro la tranquilidad cuando le das un momento de silencio

El silencio también es vital para tu perro. Descubrí cómo este hábito mejora el bienestar de tu mascota y fortalece su vínculo emocional contigo.

 Por Analía Martín

El ruido constante puede alterar el bienestar de un perro, del mismo modo que el estrés sonoro afecta a las personas. En hogares urbanos, los sonidos de autos, televisores, timbres y conversaciones se vuelven parte del paisaje, pero para un perro significan un entorno lleno de estímulos difíciles de procesar. Un ambiente saturado de sonidos puede agotar y estresar a tu mascota.

Cómo impacta el ruido en la salud de tu mascota

El exceso de ruido genera en los perros reacciones de alerta permanentes, alterando su sistema nervioso y su capacidad para relajarse. Según los expertos, esta sobreestimulación puede derivar en ansiedad, conductas reactivas e incluso problemas digestivos. Cuando el entorno es muy ruidoso, los perros tienden a dormir menos y a mostrarse irritables o hipervigilantes.

Además, un perro estresado por el ruido puede tener dificultades para obedecer órdenes, convivir con otras mascotas o adaptarse a nuevas rutinas. El silencio, en cambio, les permite bajar el nivel de alerta y recuperar energía. Este equilibrio es clave para que puedan tener un comportamiento más estable y una mejor calidad de vida.

El impacto de los ruidos en los perros es mucho más profundo de lo que creemos

Pequeños hábitos para ofrecerle calma a tu perro

Brindarle momentos de silencio y calma no requiere grandes cambios, sino ajustes simples en la rutina diaria. Algunas recomendaciones del especialista incluyen:

  • Buscar momentos de quietud durante el día, sin televisión ni ruidos fuertes.
  • Reducir el ritmo de las actividades cotidianas, especialmente después de paseos o juegos.
  • Acompañar en silencio, sentándose cerca de la mascota sin hablarle ni tocarla.

Estas pausas ayudan a que el perro regule su sistema nervioso, fortalezca el vínculo con su dueño y se sienta más seguro.

Acompañar a tu perro en silencio es una buena estrategia para ayudar a calmarlo

Más allá de su función práctica, el silencio también tiene un valor emocional. Un perro que se siente tranquilo percibe a su humano como un refugio seguro. En esa quietud compartida, ambos logran un tipo de comunicación distinta, basada en la presencia y la confianza mutua./TN.

