Árbol frutal ideal: sembralo en septiembre y asegurá una cosecha en los meses de calor

Con la llegada de la primavera, muchos aficionados a la jardinería buscan qué sembrar para aprovechar el buen clima. Entre las opciones más tentadoras está el árbol de durazno, que se adapta con facilidad al suelo y a las temperaturas de Mendoza . Sembrado en septiembre, ofrece la posibilidad de saborear sus frutos en pleno verano.

Septiembre marca un antes y un después en los espacios verdes de la región. Las temperaturas templadas y los días más largos favorecen la plantación de árboles frutales , que necesitan el impulso de la primavera para desarrollarse con vigor. A diferencia de otras especies que requieren más paciencia, el duraznero tiene la ventaja de dar frutos en apenas unos meses, siendo una elección ideal para quienes quieren resultados rápidos.

Además, es un árbol que tolera muy bien el clima seco y soleado de Mendoza , siempre que cuente con un suelo fértil y un buen riego. Así, quienes se inician en la jardinería encuentran en él una alternativa sencilla y rendidora.

El duraznero presenta beneficios que lo convierten en protagonista del jardín mendocino. Entre los principales se destacan:

El árbol de durazno, una de las variedades que más fáciles se da en Mendoza

Crecimiento rápido: en pocos meses se pueden ver los primeros frutos.

en pocos meses se pueden ver los primeros frutos. Adaptación climática: soporta sin problemas los veranos calurosos y secos.

soporta sin problemas los veranos calurosos y secos. Producción abundante: ofrece cosechas generosas cuando recibe los cuidados básicos.

ofrece cosechas generosas cuando recibe los cuidados básicos. Consumo estacional: madura entre diciembre y marzo, justo cuando más se buscan frutas frescas.

En comparación con otros frutales como la manzana o la naranja, que requieren más tiempo y cuidados específicos, el durazno garantiza una recompensa pronta y sabrosa.

duraznero, durazno, jardinería (1).png Árbol de durazno en flor

Claves de jardinería para una cosecha exitosa

Para disfrutar de duraznos de calidad es fundamental tener en cuenta algunos cuidados básicos. El éxito del cultivo no depende solo de la época de siembra, sino también de la atención posterior:

Ubicar el árbol en un sitio soleado, con al menos seis horas de luz directa al día.

Regar de manera moderada y constante, evitando encharcar la tierra.

Podar las ramas secas o débiles para favorecer el crecimiento.

Incorporar fertilizantes orgánicos o compost para nutrir el suelo.

Sembrar un árbol de durazno en septiembre no solo es una decisión acertada para quienes disfrutan de la jardinería, sino también una forma de aprovechar la temporada cálida con una fruta fresca y deliciosa. Con cuidados simples y un clima favorable, este frutal se convierte en una de las mejores opciones para quienes buscan resultados rápidos y gratificantes en su jardín./TN.