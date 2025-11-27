Whirpool cerró su planta y despidió a 220 trabajadores: qué pasará con la empresa y sus trabajadores

Sin previo aviso y de manera sorpresiva, la reconocida empresa Whirlpool cerró su fábrica de lavarropas del Parque Industrial de Fátima , en el municipio de Pilar (Buenos Aires) . Como consecuencia, la compañía anunció la desvinculación de 220 trabajadores .

La decisión fue informada el miércoles 26 de noviembre y, de esta manera, ya son dos empresas que despiden personal en los últimos días: días atrás, los dueños de Essen desafectaron al 10% de sus empleados . La falta de competitividad para comercializar en el exterior y en el interior, junto con la apertura de importaciones , son los principales argumentos expuestos tras los cierres y despidos.

Whirlpool ya se encuentra negociando con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) las desvinculaciones, que incluirán la indemnización correspondiente más un plus .

La falta de competitividad y la apertura de importaciones fueron las razones que dio Whirpool para cerrar su planta en Pilar.

“Ellos también son consumidores. Ellos producen con sus manos los lavarropas, son consumidores al final del día. No los vemos solamente como colaboradores. Si en el futuro pudiéramos volver a producir, la idea es que la relación sea a largo plazo”, explicaron desde la compañía respecto de las negociaciones con el gremio.

Además, desde la empresa indicaron que continuarán con su oficina comercial y de distribución en Argentina, como lo hacen desde hace 35 años. Permanecerán trabajando entre 100 y 120 personas, según trascendió.

En este marco, la compañía planifica orientarse más a actividades de comercialización que de fabricación. “Se trataba de un modelo de negocio operativo y competitivo que sea eficiente y mucho más ágil de lo que realmente fue, algo que finalmente no pudo lograrse en un contexto de fuerte desaceleración del consumo y aumento significativo de las importaciones”, ampliaron.

La apertura de importaciones golpeó de lleno a Whirlpool

En cuanto a los motivos esgrimidos por la dirección de la empresa, los empleados recibieron como explicación una abrupta caída en las ventas y la pérdida de competitividad en el mercado local, fenómeno que los directivos vincularon al aumento de las importaciones. Cabezas detalló que un lavarropas de la marca, con capacidad para siete kilos, se comercializaba entre $800.000 y $1 millón, mientras que uno de origen chino puede conseguirse a mitad de precio.

Asimismo, la reducción de la producción ya se hacía sentir: la fábrica pasó de producir 600–500 lavarropas diarios a apenas 400 unidades.

En este marco, Ignacio Cabezas, trabajador de la empresa, señaló en un programa de radio: “No nos dieron ningún previo aviso, nos acaban de desvincular a toda la empresa, incluido el personal de administración y recursos humanos. Cierran completamente y nos trajeron un transporte para el que se quiera ir”.

A tres años de su apertura en Pilar, Whirlpool cerró sus puertas

La planta fue inaugurada en octubre de 2022 y demandó una inversión de US$52 millones. El objetivo era producir 300.000 productos por año y exportar el 70%, pero actualmente se fabricaban 150.000 unidades, con una ecuación de 50% para el exterior y 50% para el mercado interno/ Infobae