24 de marzo de 2026
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Jubilación

¿Sos jubilado? Conocé cómo acceder a descuentos y reintegros en supermercados y farmacias

Quienes cobren sus haberes mediante ciertas entidades bancarias acceden a beneficios en compras diarias. Los detalles.

¿Sos jubilado? Conocé cómo acceder a descuentos y reintegros en supermercados y farmacias

¿Sos jubilado? Conocé cómo acceder a descuentos y reintegros en supermercados y farmacias

Por Sitio Andino Economía

El gobierno nacional lanzó un paquete de beneficios y reintegros para aquellos que hayan accedido a la jubilación. Mientras los precios suben y los haberes jubilatorios se mantienen insuficientes, el Ministerio de Capital Humano habilitó un programa de descuentos.

Este paquete de beneficios incluye reintegros directos en compras diarias en supermercados y farmacias de todo el país. Desde la Nación estiman que colaborará con el poder adquisitivo de unos siete millones de jubilados y pensionados.

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Cómo acceder a descuentos y beneficios si soy jubilado

Los reintegros varían según la entidad bancaria, el comercio adherido y el medio de pago utilizado. Algunos descuentos se aplican al abonar y otros se acreditan a través de la cuenta bancaria, días después de la compra. Sin embargo, algunos beneficios alcanzan hasta el 25% de ahorro.

Algunas cadenas de supermercados que se adhirieron a la iniciativa son:

  • Carrefour,
  • Coto,
  • Jumbo,
  • Disco,
  • Vea,
  • La Anónima,
  • Día,
  • Chango Más,
  • Josimar.

Dime de qué banco sos clientes y te diré qué descuento tendrás

  • Banco Nación: si cobrás los haberes de jubilación o pensión, tenés un reintegro del 5% adicional (con un tope semanal de $5000 y mensual de $20.000) en tus compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO.
  • Banco Galicia: tenés hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas).
  • Banco Supervielle: tenés un 20% de descuento en tus compras en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás los días martes pagando con tarjeta de débito (tope $25.000) o QR (con tope de $15.000). Además, tenés un 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% de descuento en combustibles.
Cuadro_descuentos_beneficios_ANSES_comercios
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