¿Sos jubilado? Conocé cómo acceder a descuentos y reintegros en supermercados y farmacias

Por Sitio Andino Economía







El gobierno nacional lanzó un paquete de beneficios y reintegros para aquellos que hayan accedido a la jubilación. Mientras los precios suben y los haberes jubilatorios se mantienen insuficientes, el Ministerio de Capital Humano habilitó un programa de descuentos.

Este paquete de beneficios incluye reintegros directos en compras diarias en supermercados y farmacias de todo el país. Desde la Nación estiman que colaborará con el poder adquisitivo de unos siete millones de jubilados y pensionados.

Embed - Tutorial Beneficios Capital Humano ANSES Cómo acceder a descuentos y beneficios si soy jubilado Los reintegros varían según la entidad bancaria, el comercio adherido y el medio de pago utilizado. Algunos descuentos se aplican al abonar y otros se acreditan a través de la cuenta bancaria, días después de la compra. Sin embargo, algunos beneficios alcanzan hasta el 25% de ahorro.

Algunas cadenas de supermercados que se adhirieron a la iniciativa son:

Carrefour,

Coto,

Jumbo,

Disco,

Vea,

La Anónima,

Día,

Chango Más,

Josimar. Dime de qué banco sos clientes y te diré qué descuento tendrás Banco Nación: si cobrás los haberes de jubilación o pensión, tenés un reintegro del 5% adicional (con un tope semanal de $5000 y mensual de $20.000) en tus compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO.

si cobrás los haberes de jubilación o pensión, tenés un reintegro del 5% adicional (con un tope semanal de $5000 y mensual de $20.000) en tus compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO. Banco Galicia: tenés hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas).

tenés hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas). Banco Supervielle: tenés un 20% de descuento en tus compras en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás los días martes pagando con tarjeta de débito (tope $25.000) o QR (con tope de $15.000). Además, tenés un 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% de descuento en combustibles. Cuadro_descuentos_beneficios_ANSES_comercios

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