¿Sos jubilado? Conocé cómo acceder a descuentos y reintegros en supermercados y farmacias

El gobierno nacional lanzó un paquete de beneficios y reintegros para aquellos que hayan accedido a la jubilación. Mientras los precios suben y los haberes jubilatorios se mantienen insuficientes, el Ministerio de Capital Humano habilitó un programa de descuentos.
Este paquete de beneficios incluye reintegros directos en compras diarias en supermercados yfarmacias de todo el país. Desde la Nación estiman que colaborará con el poder adquisitivo de unos siete millones de jubilados y pensionados.
Cómo acceder a descuentos y beneficios si soy jubilado
Los reintegros varían según la entidad bancaria, el comercio adherido y el medio de pago utilizado. Algunos descuentos se aplican al abonar y otros se acreditan a través de la cuenta bancaria, días después de la compra. Sin embargo, algunos beneficios alcanzan hasta el 25% de ahorro.
Algunas cadenas de supermercados que se adhirieron a la iniciativa son:
Carrefour,
Coto,
Jumbo,
Disco,
Vea,
La Anónima,
Día,
Chango Más,
Josimar.
Dime de qué banco sos clientes y te diré qué descuento tendrás
Banco Nación: si cobrás los haberes de jubilación o pensión, tenés un reintegro del 5% adicional (con un tope semanal de $5000 y mensual de $20.000) en tus compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO.
Banco Galicia: tenés hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas).
Banco Supervielle: tenés un 20% de descuento en tus compras en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás los días martes pagando con tarjeta de débito (tope $25.000) o QR (con tope de $15.000). Además, tenés un 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% de descuento en combustibles.