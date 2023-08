Sin precios: la carne subió, los almacenes trabajan solo con stock y no hay valores de referencia

Además, afirmaron que “la carne vacuna es, por sobre todo, lo que está aumentando. El pollo y el cerdo se han mantenido, no sabemos hasta cuándo ”.

Mercado Central, carnes, carnicería, consumo, precio, alimento, pollo Foto: Cristian Lozano

La gente compra lo justo y necesario La gente compra lo justo y necesario

En relación a lo que más se vende, desde el local afirmaron que “el pollo sale mucho, ranchos, alas y alitas, es lo más barato. Las alitas están en 900 pesos y las garritas en $220".

Mercado Central, carnes, carnicería, consumo, precio, alimento, pollo "Las alitas están en 900 pesos y las garritas en 220 pesos", el valor del mercado del pollo. Foto: Cristian Lozano

Comercio mayorista y almacenes

Supermercadistas y almaceneros están expectantes para conocer con qué aumentos van a llegar los productos esta semana. Muchos de ellos resaltaron que hoy llegó mercadería pero “sin precios”. Frente a esa situación expusieron que “hay empresas que no están vendiendo y otras que te mandan el pedido sin precios. Pero no podemos recibir eso porque cómo vamos a vender si no tenemos precios”.

Estamos tirando con el stock que tenemos y esperando para ver que sucede en las reuniones de Buenos Aires Estamos tirando con el stock que tenemos y esperando para ver que sucede en las reuniones de Buenos Aires

Frente a lo que sucede actualmente, manifestaron que esto que se vive es una “incertidumbre, como siempre”.

Supermercado, Oscar David, compras, canasta basica, mercaderia, mayorista, comida, precios, aumentos, super .jpg El Observatorio de Precios fue convocado para su primera reunión el martes 22 por la Secretaría de Comercio Foto: Yemel Fil

No hay gente comprando. Está todo complicado, no sobra nada para comprar No hay gente comprando. Está todo complicado, no sobra nada para comprar

Inflación en Mendoza

La DEIE dio a conocer este martes que la inflación de Mendoza, durante el último mes, fue de 5,2%. A nivel nacional fue de 6%.

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) precisó este jueves que la inflación en Mendoza durante el mes de julio fue de 5,2%. El acumulado anual es de 56,6% y el interanual -es decir el mismo mes del año anterior- de 108,5%.