Si el débito automático falla cuatro veces, ARCA te dará de baja: quiénes están alcanzados

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el régimen de pago por débito automático para trabajadores autónomos, monotributistas y empleados del régimen de casas particulares. La medida se dio a conocer este martes y quedó oficializada a través de la Resolución 5790/2025, publicada en el Boletín Oficial.

El cambio llega después de que ARCA detectara un alto número de rechazos en los débitos automáticos por cuentas cerradas, inactivas, falta de fondos o instrucciones de no pago. Cada rechazo genera costos operativos para el organismo, motivo por el cual se decidió revisar y ajustar el sistema.

Cuando se registren tres rechazos consecutivos , ARCA notificará al contribuyente a través del Domicilio Fiscal Electrónico para que regularice la situación. Si ocurre un cuarto rechazo , la adhesión al débito automático quedará cancelada de manera inmediata.

Además, la adhesión al servicio deberá iniciarse previamente en la entidad bancaria donde está radicada la cuenta. Las solicitudes presentadas antes del día 20 de cada mes comenzarán a aplicarse a partir del mes siguiente.

Alcance para el personal de casas particulares

El esquema también alcanza al personal de casas particulares, mediante ajustes en la Resolución General 3.693. En estos casos, la notificación del rechazo y la baja del débito será igualmente electrónica, salvo que el contribuyente no tenga constituido su Domicilio Fiscal Electrónico. Si no lo posee, se recurrirá a otro medio de comunicación.

Qué cambia para los monotributistas

Los adheridos al monotributo quedan incluidos bajo las mismas reglas detalladas. Todas las comunicaciones se realizarán de manera digital, en línea con los procedimientos previstos para el Régimen Simplificado.

Según ARCA, estas modificaciones buscan evitar intentos repetidos de débito que no llegan a concretarse, reducir costos administrativos y fortalecer el cumplimiento mensual de las obligaciones previsionales. La resolución fue elaborada con la intervención de las áreas de Legislación, Recaudación, Asuntos Jurídicos y Sistemas del organismo/ Ámbito Financiero