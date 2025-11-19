19 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
BOLETÍN OFICIAL

Si el débito automático falla cuatro veces, ARCA te dará de baja: quiénes están alcanzados

ARCA actualizó el esquema de débitos por problemas recurrentes. Qué implica la nueva regla y a quiénes podría impactar en los próximos meses.

Si el débito automático falla 4 veces, ARCA te dará de baja: quiénes están alcanzados

Si el débito automático falla 4 veces, ARCA te dará de baja: quiénes están alcanzados

Por Sitio Andino Economía

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el régimen de pago por débito automático para trabajadores autónomos, monotributistas y empleados del régimen de casas particulares. La medida se dio a conocer este martes y quedó oficializada a través de la Resolución 5790/2025, publicada en el Boletín Oficial.

El cambio llega después de que ARCA detectara un alto número de rechazos en los débitos automáticos por cuentas cerradas, inactivas, falta de fondos o instrucciones de no pago. Cada rechazo genera costos operativos para el organismo, motivo por el cual se decidió revisar y ajustar el sistema.

Lee además
Quince Bodegas de Mendoza entre las mejores 50 del mundo la Revista Forbes
Vino Argentino

Forbes destaca a Mendoza con quince bodegas en el top 50 mundial
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este miercoles 19 de noviembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 19 de noviembre de 2025
image
Al cuarto rechazo la adhesión al débito automático quedará cancelada de manera inmediata

Al cuarto rechazo la adhesión al débito automático quedará cancelada de manera inmediata

Cómo notificará ARCA los rechazos del débito automático

Cuando se registren tres rechazos consecutivos, ARCA notificará al contribuyente a través del Domicilio Fiscal Electrónico para que regularice la situación. Si ocurre un cuarto rechazo, la adhesión al débito automático quedará cancelada de manera inmediata.

Además, la adhesión al servicio deberá iniciarse previamente en la entidad bancaria donde está radicada la cuenta. Las solicitudes presentadas antes del día 20 de cada mes comenzarán a aplicarse a partir del mes siguiente.

Alcance para el personal de casas particulares

El esquema también alcanza al personal de casas particulares, mediante ajustes en la Resolución General 3.693. En estos casos, la notificación del rechazo y la baja del débito será igualmente electrónica, salvo que el contribuyente no tenga constituido su Domicilio Fiscal Electrónico. Si no lo posee, se recurrirá a otro medio de comunicación.

Qué cambia para los monotributistas

Los adheridos al monotributo quedan incluidos bajo las mismas reglas detalladas. Todas las comunicaciones se realizarán de manera digital, en línea con los procedimientos previstos para el Régimen Simplificado.

Según ARCA, estas modificaciones buscan evitar intentos repetidos de débito que no llegan a concretarse, reducir costos administrativos y fortalecer el cumplimiento mensual de las obligaciones previsionales. La resolución fue elaborada con la intervención de las áreas de Legislación, Recaudación, Asuntos Jurídicos y Sistemas del organismo/ Ámbito Financiero

Temas
Seguí leyendo

Ahorrá con Banco Nación: todo sobre la promoción en farmacias y compras de productos

Un software agiliza la gestión empresarial con firma digital instantánea: de qué se trata

Criptomoneda LIBRA: lapidario informe para Javier Milei en la comisión de Diputados

ANSES: quiénes cobran este miércoles 19 de noviembre de 2025

Crisis del trabajo registrado: ¿cuáles son los sectores y empresas más afectadas en Argentina?

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 18 de noviembre de 2025

Cafe de especialidad: una argentina de Mendoza hace historia en los Global Coffee Awards

Llega la Gala de las Bodegas en Valle de Uco: fecha, horario y todo lo que incluye la edición 2025

LO QUE SE LEE AHORA
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este miercoles 19 de noviembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 19 de noviembre de 2025

Las Más Leídas

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores.
En detalle

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores

Dolor en la comunidad de Bowen por el fallecimiento de Ezequiel Medina.
Dolor en la comunidad

Murió el motociclista atropellado por una camioneta de auxilio del Rally La Encrucijada

Las autoridades informaron que no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

La agente pertenecía a la Unidad Ciclística de Acción Rápida
Conmoción

Una mujer policía murió en San Martín y la Justicia investiga las causas

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial.
Problemática

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Te Puede Interesar

Bullying: modifican el Código Contravencional y podrán sancionar a los padres.
Legislatura

Bullying: modifican el Código Contravencional y podrán sancionar a los padres

Por Florencia Martinez del Rio
Preocupación por más de 300 contagios de Covid-19 en una semana.
Alerta nacional

Rebrote de Covid en una localidad argentina despierta alarmas en el país y recomiendan uso de barbijo

Por Sitio Andino Sociedad
Jubilados y pensionados de Mendoza se manifestaron en la sede del PAMI.
Ronda N° 91

El reclamo de jubilados por la devolución de medicamentos tomó protagonismo en Mendoza

Por Celeste Funes