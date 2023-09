Se lanzó PreViaje 5: cuándo se podrá viajar y cuál será el nuevo tope de reintegro

Lammens fue el segundo en tomar la palabra. “Previaje es sin ninguna duda la política pública más importante de la historia en términos turísticos” , afirmó el ministro de Turismo y Deportes. “Lo reconocen los más de siete millones de argentinos que la usaron”, agregó. “Con el Estado presente solo no alcanza, que el Estado tiene que ser inteligente, eficiente, invertir bien. Y Previaje es una muestra cabal de que se puede”, completó.

“Estoy seguro de que la gente que usó Previaje, y la que no, no quieren que no hayan Estado. Lo que quieren es que haya mejor Estado”, insistió Lammens, en clara alusión a una de las banderas que enarbola el libertario Javier Milei. “Ya sabemos lo que pasó en la Argentina cuando hubo ajuste: el ajuste lo pagan los trabajadores, las pymes, las universidades.