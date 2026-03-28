28 de marzo de 2026
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Se acerca Semana Santa: ¿Cuánto vale el kilo de pescado en Mendoza?

Las pescaderías esperan nuevos aumentos, por lo que recomiendan hacer las compras con antelación. Conocé los precios.

Se acerca Semana Santa: ¿Cuánto vale el kilo de pescado en Mendoza?
Se acerca Semana Santa: ¿Cuánto vale el kilo de pescado en Mendoza?
Por Sofía Pons

Llega Semana Santa y el clásico asado se tomará una pausa. Será el turno de los platos con pescado y Sitio Andino recorrió el Mercado Central de la Ciudad de Mendoza para conocer los precios.

Las pescaderías ofrecen el filet de merluza, la pieza más pedida, a un precio que varía de $10.900 a $12.000. Sin embargo, podría aumentar a inicios de la próxima semana. A esta altura del año en 2025, se conseguía desde $8.900.

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Además, de las piezas clásicas, se puede optar cocinar una paella. Según recomendaron en una de las pescaderías, un mix de mariscos, aletas y tentáculos para una familia de cuatro personas, se puede adquirir por unos $25.000. En caso de optar por el plato ya hecho, el medio kilo sale $10.900.

Durante la semana pasada se incrementó la demanda, y desde las pescaderías recomiendan hacer las compras con antelación dado que los precios pueden subir.

pescadería semana santa 2026 mercado central
En el Mercado Central ya empezaron a preguntar por los precios.

En el Mercado Central ya empezaron a preguntar por los precios.

Cuánto sale el pescado en Mendoza en la previa de Semana Santa

Algunos valores de referencia antes de Semana Santa son:

  • Filet de gatuzo: $16.900.
  • Cornalitos frescos: $13.900.
  • Mero entero: $12.500.
  • Corvina entera: $12.500.
  • Anchoa entera: $9.800.
  • Calamar entero: $16.000.
  • Tubo de calamar: $28.000.
  • Tentáculo de calamar: $17.500.
  • Aleta de calamar: $13.000.
  • Corvina: $9.000.
  • Dorado: $11.000.
  • Sábalo: $12.000.
  • Salmón rosado: $44.000.
pescadería semana santa 2026 mercado central
Hay una amplia oferta de piezas y precios.

Hay una amplia oferta de piezas y precios.

Qué días y por qué no se come carne

De acuerdo con lo establecido por la Iglesia, el Miércoles de Ceniza y todos los viernes de Cuaresma, así como el Viernes Santo, son días de abstinencia de carne (el cuál se lo considera una comida de lujo o festivo). El simbolismo está relacionado con el sufrimiento de Cristo. Desde el cristianismo se dice que Jesús ayunó durante 40 días en el desierto y murió en la cruz un viernes; en honor a ese sacrificio, los fieles evitan consumir carnes consideradas festivas o lujosas.

Según la tradición cristiana, la carne roja simboliza celebración, abundancia y placer, tres elementos que se consideran inadecuados en un tiempo de reflexión y duelo como la Semana Santa. Por eso, se invita a reemplazarla por platos más humildes y sobrios, como pescado, verduras o legumbres.

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