Reforma del Código de Minería: diversas voces se expresaron en la Legislatura

Luego de que Rodríguez planteara su apoyo desde la Camem (Cámara de Empresas Mineras de Mendoza), una de las defensas más enfáticas llegó de la Cámara de Comercio de Malargüe. Justamente, el intendente Celso Jaque había dicho días atrás que de la mano de la minería, el departamento concentra "el futuro de Mendoza".

"El Código tiene que aggiornarse a los tiempos que corren. Pero además hay que jerarquizar a la Dirección de Minería; no puede ser que tenga menos personal que el Ecoparque" consideró Eduardo Araujo, de la Cámara de Comercio de Malargüe.

A favor de la minería (y en contra del Código)

Durante la reunión se dio una sintonía impensada entre quienes habitualmente se paran en veredas opuestas. Esta vez, los habituales detractores de la actividad minera en Mendoza, representados la Asamblea por el Agua de Mendoza entre otros, tuvieron algunos puntos de contacto con la postura expuesta por la Casemza (Cámara de Servicios Mineros de Mendoza), que mostraron un mix entre su defensa histórica y una fuerte crítica a la gestión de Cornejo.

Quien de algún modo dio la nota fue el presidente de la Cámara, Carlos Ferrer, un histórico férreo impulsor de la minería en la provincia. Y que en esta ocasión aseguró estar "de acuerdo con el desarrollo de la minería, pero no a cualquier costo y con cualquier norma".

Pero Ferrer se despachó con todo contra el Gobierno, al que calificó de "dubitativo" por la decisión de delimitar un polígono de explotación minera en Malargüe "sin derogar la ley 7722". Y fue por más.

Carlos Ferrer - 180329 En nombre de los proveedores, Ferrer avaló el impulso a la minería pero criticó la reforma del Código que pretende Cornejo

El directivo de Casemza cuestionó la participación de Impulsa Mendoza, la SA creada por el Gobierno para intervenir en el plan de desarrollo de la actividad, al considerarla "una estructura paralela del Estado". Y le pegó fuerte a la gestión anterior y a la actual, endilgándole "falta de transparencia", con el caso de la confidencialidad sobre la concesión de Potasio Río Colorado como ejemplo.

"No hay control ni fiscalización. Se va a minimizar a un Consejo Asesor para depender de la discrecionalidad del director de Minería. La reforma del Código es un mal proyecto, inconsulto, que no busca el bien común, sino el de dos funcionarios que van a decidir todo lo que tenga que ver con la minería", concluyó Ferrer.

El sur de Mendoza y la minería

Luego fue tiempo de que se expresaran las (esperadas) y más contundentes críticas a la llamada minería "extraxctivista".

Al manifestar su rechazo, Federico Soria, representante de Vecinos Autoconvocados de Uspallata apuntó con un argumento que fue más allá de lo técnico. Según Soria "el extractivismo denota una postura ideológica, porque no hay ningún modelo en el mundo que lo asocie con el desarrollo económico".

A propósito de ideología, también fue curiosa la postura expresada por la siempre combativa Asamblea por el Agua de Mendoza. Es que lejos de una crítica cerrada, su responsable, Germán Garbo, se encargó de remarcar que no se trata de "estar en contra de la minería, sino de la forma en que se maneja".

También hubo voces que, quizá impensadamente, se hicieron oír a favor de una diversificación de la matriz productiva más allá del agro. Si bien Malargüe, identificado con la "licencia social", es el epicentro para el relanzamiento de la minería que pretende el Gobierno en Mendoza, también se sumaron testimonios de otras regiones.

"Nos pronunciamos a favor de la minería, siempre con los correspondientes controles. Las inclemencias climáticas muestran que el agro no pasa un buen momento y eso le abre la puerta. No se puede entender es que la riqueza de recursos naturales de Mendoza no se pueda aprovechar, debe ser un caso único en el mundo", señaló Juan Marcos Santisteban, de la Cámara de Industria, Comercio y Agricultura de San Rafael.

Al respecto, Santisteban, también productor de yeso y otros minerales, justificó la existencia del mentado Consejo consultivo "porque nos da seguridad jurídica". Y al mismo tiempo, coincidió en la necesidad de darle mayor celeridad al otorgamiento de permisos de explotación y más plazo de vigencia.

Antes habían dicho lo suyo representantes de General Alvear y por supuesto Malargüe.

"No nos oponemos a que haya minería. Sólo que se explicite que el nuevo Código se ajuste a la ley 7722, y que el Consejo Asesor cuente no sólo con participación público-privada sino también de oficialismo y oposición", observó por su parte Carlos Pia, de la Multisectorial de General Alvear.