Productores y pilotos se movilizaron en defensa de la lucha antigranizo

Productores, pilotos y técnicos. Más de 200 personas provenientes del Este y el Sur provincial participaron de la movilización que confluyó frente a Casa de Gobierno con una premisa clara: defender la lucha antigranizo , con un contundente no al Ejecutivo provincial que decidió discontinuarla.

En medio de grietas, la "mesa de diálogo" convocada por el propio Gobierno con los intendentes del Sur provincial mostró dos vertientes. Es que mientras, por un lado, en San Rafael se realizaba una movilización por calles de la ciudad, en simultáneo, productores de General Alvear partieron rumbo a la Capital para hacerse oír en la explanada de Casa de Gobierno.

PORTADA manifestación productores, lucha anti granizo.jpg Productores del Este y el Sur, junto a pilotos y técnicos, se hicieron oír en Casa de Gobierno en defensa de la lucha antigranizo. Foto: Yemel Fil

El reclamo del Sur: "Con 2 aviones no alcanza"

Según José Luis Matellanes, representante del sector primario alvearense "vinimos a manifestar nuestro total desacuerdo con esta medida arbitraria de terminar con la lucha antigranizo. Es un tema que se trabaja hace más de 30 años, primero con los cohetes rusos, los cañones franceses y el primer sistema de aviones contratados a una empresa de Estados Unidos".

Tras esa reseña, el productor continuó: "El sistema, más allá de falencias que tiene, se ha ido perfeccionando. Estamos conformes. Es una de las tres patas fundamentales del programa que lleva tiempo, junto con la tela antigranizo y el seguro agrícola".

De ahí que el planteo sea ajustar las fallas antes de darle de baja a la lucha antigranizo activa.

"Si se ha manejado mal desde el Estado o la empresa (AEMSA), que se solucione, pero no darle de baja. El gobernador hizo promoción del sistema, y de hecho en el Gobierno anterior se había anunciado la compra de otro avión Lear Jet ¿ahora no funciona?", dijo un ofuscado Matellanes, además de tomar con pinzas la propuesta del intendente Molero para darle continuidad al programa en la zona con 2 aviones para la siembra de nubes.

Para el dirigente "es inviable, porque requiere toda una logística. Se necesita una flota mínima para que funcione, dado que con grandes frentes de tormenta están los 4 aviones operativos".

El Este, con dudas sobre la tela

Desde la zona Este, el mayor polo de producción de uva de la provincia, también participaron en gran número.

"Esperamos abrir una mesa de diálogo con el Gobierno. La lucha antigranizo debe seguir porque el presupuesto para que este año anduviera está aprobado", señaló Luis Cañas, viticultor de San Martín y miembro de Productores Independientes, que en parte coincidió con Matellanes en buscar una solución antes de cancelar el programa.

Cañas encabezó la movida desde el Este tras reunirse con el intendente de Rivadavia Mansur y el de San Martín Rufeil. Y a raíz de esos encuentros, pidió que el Gobierno los convoque, al estilo de la mesa conformada con los jefes comunales de San Rafael y Alvear.

"Hubo muchas críticas a la lucha antigranizo. Se dicen muchas cosas sin haber pisado una finca. Sobre la tela aún no hay financiamiento, pero para un parral demanda mucho tiempo: primero hay que tener crédito, después conseguir la gente que la coloque. No es como dice el ministro (Vargas Arizu) que cualquier productor puede hacerlo, porque si está el brote no se puede pisar, por eso para este año es difícil".

Pilotos: "A veces volamos con menos cartuchos y bengalas"

Pese a haber sido desvinculados por AEMSA, la empresa que hasta ahora operaba el sistema antigranizo, desde el seno de los 27 ex pilotos lanzaron sus propias críticas en sintonía con el planteo general. Pero con más información sobre el manejo del programa.

manifestación productores, lucha anti granizo.jpg Foto: Yemel Fil

"Se han dilapidado recursos y estudios científicos sobre lo que se hace en el resto del mundo. Canadá, Estados Unidos y España todavía cuentan con lucha antigranizo. Hay pruebas de que su eficacia puede llegar al 60% de disminución del daño, pero no sé donde se cajonearon las auditorías que hacía la Uncuyo al respecto", consignó Oscar Charparín, ex delegado de los pilotos ante APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas).

¿Se puede atribuir las fallas a déficit de material de siembra de nubes graniceras? ¿Los aviones volaron con menos cartuchos y bengalas de lo aconsejable?.

Charparín lo admitió, al afirmar que "muchas veces trabajamos con insumos insuficientes. En una época se pretendía que saliéramos a volar sólo para "marcar la traza" que indica el radar, sólo para que la gente creyera que estábamos sembrando nubes".

Técnicos, en defensa de la eficacia del sistema

Realmente, la movilización fue de composición diversa, lo que le dio mayor legitimidad al reclamo.

De hecho, otro grupo que participó del reclamo en Casa de Gobierno fue el de los técnicos y radaristas agrupados en

"Estamos en apoyo de los productores y de la gente en general, porque la mitigación de tormentas de granizo, al reducirlo, no es sólo para la producción sino para toda la población del casco urbano. Los daños en los techos de las viviendas, las vidrieras de locales y las roturas de autos van a hacer aumentar los seguros" advirtió Julio Soria, representante de APTA (Asociación del Personal Técnico Aeronáutico).

Soria también se sumó a los argumentos en favor de lo efectivo de la lucha antigranizo. Y lanzó una crítica hacia lo que, a su juicio "es un negocio relativo al manejo del agua y la minería, y los productores y trabajadores pagan las consecuencias".