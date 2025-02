Por qué no cobré el Progresar de Febrero 2025

Recientemente, varios usuarios reportaron que no pudieron cobrar las Becas Progresar de febrero . La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ), a través de sus medios oficiales, dio a conocer los motivos de esta situación . A continuación, te lo contamos en detalle.

Estas son las razones por las que no cobraste el Progresar en Febrero 2025

A través de diversos medios, muchos usuarios se quejaron , explicando que no pudieron acceder a su monto correspondiente a febrero .

Según especificó la Anses, eso de debe a que los mismos no han cumplido con uno de los requisitos que comenzó a regir a partir de este mes: "Los estudiantes que no aprueben al menos el 50% de las materias del ciclo lectivo vigente y que no cuenten con la certificación de regularidad escolar perderán el derecho a recibir esta suma".

Es por eso que la entidad recomienda permanentemente que cada individuo regularice su situación y en caso de realizar un reclamo, hacerlo a través de la plataforma oficial. Es importante recordar que la inscripción y renovación para este beneficio se abrirán en marzo de 2025. / El Destape