Por el descontrol en los precios, no se aplican descuentos en la canasta básica

En concreto, destacó que la medida no ha sido clara, ya que no se sabe si "han sugerido, si es voluntad propia". A su vez, destacó que frente a la falta de referencias "es muy fácil engañar a la gente" con descuentos.

Lucha contra los aumentos

Muy lejos de mejorarse la situación, David expresó que están discutiendo con grandes empresas debido a las nuevas "listas de precios que vienen con aumentos exorbitantes". Frente a esta realidad, optan por tener faltantes de productos.

SUPERMERCADO Efecto Chile: faltantes de mercaderías en mayoristas de Tunuyán. Sitio Andino

"Nosotros vamos a tratar siempre de brindar el mejor precio, sin ningún tipo de engaño. Los productos que vemos que no hay forma de hacer bajar los precios, no los estamos trayendo", dijo Rubén David. "Nosotros vamos a tratar siempre de brindar el mejor precio, sin ningún tipo de engaño. Los productos que vemos que no hay forma de hacer bajar los precios, no los estamos trayendo", dijo Rubén David.

Según indicó David, diariamente están luchando para que las marcas no superen el 40% de aumento, que "es lo que aumentó el combustible".

"Hay dos empresas que no nos vendieron porque no quieren ceder en los aumentos que nos pusieron, entonces decidimos no comprarles. Ellos la semana que viene van a necesitar vender, esperamos que con la caída de sus ventas bajen el precio", destacó.

Y agregó: "Hoy vino una de las empresas de galletas más grande del país con un 50% de aumento y previamente ya había aumentado un 60%. Les dije que no iba a comprarles. Nos estamos poniendo firmes con eso". Y agregó: "Hoy vino una de las empresas de galletas más grande del país con un 50% de aumento y previamente ya había aumentado un 60%. Les dije que no iba a comprarles. Nos estamos poniendo firmes con eso".

Otra de las empresas en la que se observan faltantes de productos es en Carrefour. La marca francesa decidió dejar carteles en algunas góndolas advirtiendo la misma situación.

"Esta góndola está defendiendo tu bolsillo. El abastecimiento está afectado por aumentos desmedidos del proveedor", expresan.

cartel carrefour gondola.jpg

También puede interesarte leer: Por la suba de precios en Mendoza, "desaparecieron" los turistas chilenos