Petróleo: cuál es el escenario global tras la crisis en Venezuela y su impacto en la Argentina

La situación política, económica y social que atraviesa Venezuela volvió al centro de la escena internacional tras la captura y detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. En este marco, la atención global está puesta sobre el petróleo venezolano , ya que se trata de un país que concentra las mayores reservas del mundo , cerca del 17% del total global.

En las primeras horas de la semana, la variación en el precio del petróleo fue moderada, aunque continúa siendo uno de los factores más observados por analistas y operadores a nivel internacional. Actualmente, el Brent subió 0,57% hasta los US$61,32 por barril , mientras que el WTI avanzó 0,58% y cotiza en US$57,90 .

Este escenario también es seguido de cerca por la Argentina, ya que podría derivar en impactos sobre Vaca Muerta , en tanto una eventual caída del precio internacional del crudo podría afectar la rentabilidad del sector .

En ese contexto, surge la pregunta sobre qué variables conviene observar en el corto plazo desde una perspectiva geopolítica y cómo este conflicto podría impactar en el país. Dos economistas , en diálogo con Sitio Andino , aportaron algunas claves para entender la situación que atraviesa Venezuela y sus posibles efectos sobre la economía argentina.

petróleo venezuela crudo El precio del petróleo es seguido de cerca por analistas y operadores del mercado

Incertidumbre geopolítica y precio del petróleo

Para Nicolás Aroma, economista y director del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza (CEFIM), el foco en el corto plazo estará puesto en qué factor termina pesando más sobre el mercado:

En los primeros días hay que ver qué pesa más, si la incertidumbre geopolítica o los efectos económicos sobre el precio del petróleo.

En ese marco, explicó que el mercado del crudo viene mostrando una tendencia relativamente estable en los últimos meses, incluso con una dinámica a la baja, y que todavía es prematuro anticipar cómo podría evolucionar el escenario en función de los movimientos que adopte Estados Unidos.

José Vargas, economista y director de la consultora Evaluecon, coincidió en que el eje central no pasa tanto por las reservas en sí, sino por el comportamiento del precio del crudo. “A Estados Unidos, más que las reservas de petróleo, lo que le interesa es que baje el precio internacional del crudo, como ya lo ha empezado a hacer, para abaratar sus costos”, explicó.

De acuerdo con Vargas, este objetivo tiene un fuerte componente interno. “Se vienen años electorales en Estados Unidos y una baja del precio del combustible y de los insumos es una excelente noticia para ellos”, remarcó.

Impacto en la Argentina y Vaca Muerta

El posible reordenamiento del mercado petrolero global encuentra a la Argentina en un momento particularmente sensible, atravesado por la expectativa sobre el precio del crudo, la nueva flotación de bandas del dólar y el vencimiento de pagos de deuda previsto para el 9 de enero.

En ese marco, Nicolás Aroma señaló que “en Argentina esto se mezcla con la incertidumbre del dólar y con las medidas cambiarias que ya había tomado el Gobierno respecto de las bandas”.

“Hay que ver qué pasa con el dólar en los primeros días o semanas, porque si el riesgo internacional se mete demasiado, puede haber presión hacia arriba justo cuando el Gobierno ya había liberado un poco las bandas”, completó.

Para Vargas, una baja sostenida del precio del crudo tiene efectos contrapuestos para el país. “Para la Argentina, que baje el precio del petróleo es una mala noticia en lo que respecta a Vaca Muerta”, afirmó, al advertir que podría afectar exportaciones, inversiones y la generación de divisas.

Sin embargo, también observó posibles oportunidades:

Se abren oportunidades de inversión en Venezuela y también la posibilidad de que lleguen capitales de otros continentes a Latinoamérica, y eso puede ser una buena noticia para la Argentina.

image La evolución del precio del crudo es clave para Vaca Muerta y las inversiones.

Geopolítica, transición y señales a seguir

En el plano geopolítico, Aroma se mostró cauto respecto de la posibilidad de una apropiación rápida de las reservas petroleras venezolanas. “No está tan claro que Estados Unidos pueda avanzar de manera directa y rápida sobre la reserva petrolera, al menos en el corto plazo”, explicó, y remarcó que entran en juego intereses soberanos y organismos internacionales.

“No creo que esto se resuelva rápido. Hay que estar atentos a cómo se da la transición”, agregó y señaló que incluso dentro del propio esquema estadounidense el proceso aparece como gradual.

Vargas coincidió en que el escenario aún se encuentra en una fase inicial. “Estamos en lo que se conoce como un round de estudio, una etapa de reacomodamientos”, describió. “Hay que ver primero cómo se reacomoda políticamente Venezuela y después cómo se ordena el escenario económico y financiero internacional”.