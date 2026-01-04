Incertidumbre por el petróleo: qué puede pasar con los precios tras la captura de Maduro

El escenario del mercado petrolero internacional se reconfigura tras la captura del gobierno de Nicolás Maduro . La atención se centra en las reservas de crudo de Venezuela , un factor clave para la estabilidad económica del país y el abastecimiento regional de petróleo pesado.

Venezuela concentra cerca de una quinta parte de las reservas probadas globales , un volumen considerado clave para su eventual recuperación económica y para el suministro de crudo pesado en la región. Sin embargo, especialistas advierten que el efecto inmediato sobre los precios del petróleo sería acotado. Phil Flynn , analista de Price Futures Group , citado por CNN , señaló que el impacto inicial en los valores de la gasolina podría ser limitado pese a la magnitud del acontecimiento político.

Actualmente, Venezuela produce alrededor de 1,1 millones de barriles diarios , lo que representa apenas el 0,8% de la producción mundial . Esta cifra contrasta con los 3,5 millones de barriles diarios que el país alcanzaba antes del régimen socialista , reflejando una marcada caída de su capacidad productiva.

La baja incidencia de esta producción en el mercado actual, sumada a un escenario de exceso de oferta global proyectado para 2026 , funcionaría como un amortiguador frente a posibles subas abruptas en los precios internacionales del crudo.

Donald Trump y Nicolás Maduro Donald Trump expresó que "viene siendo difícil" bombear petróleo en Venezuela, y añadió que empresas estadounidenses invertirán en infraestructura y empezarán "a hacer dinero para el país".

En este contexto, el mercado de futuros del petróleo abrirá este domingo a las 20:00 (hora local), mientras que una reunión de la OPEP, prevista para mañana, será determinante para evaluar si el cartel petrolero intervendrá con el objetivo de estabilizar las cotizaciones, según publica NA.

En paralelo, las refinerías de Estados Unidos, adaptadas para procesar crudo pesado venezolano, siguen con atención el escenario político. Un eventual cambio de rumbo podría habilitar el regreso de inversiones internacionales, necesarias para reconstruir una industria petrolera que, tras décadas de desinversión, opera actualmente a un tercio de su capacidad.

El panorama del petróleo en Venezuela

En resumidas cuentas, Venezuela cuenta con 303.000 millones de barriles de reservas probadas, lo que la posiciona como el país con la mayor reserva de petróleo del mundo y le otorga un potencial estratégico de largo plazo. No obstante, su producción actual, estimada en alrededor de 1,1 millones de barriles diarios, representa hoy un impacto marginal en el suministro global.

El país produce principalmente crudo pesado y ácido, un tipo de petróleo clave para determinadas refinerías de Estados Unidos y para la elaboración de diésel. En cuanto a la infraestructura petrolera, se encuentra operativa y sin daños reportados, una condición que facilita una eventual reactivación del sector en caso de concretarse nuevas inversiones.