Paran trabajadores de YPF en la Destilería y advierten que podría faltar combustible en las estaciones de servicio.

Trabajadores de la industria del petróleo de la provincia de Mendoza realiizan medidas de fuerza por el despedido de decenas de empleados de YPF en Luján de Cuyo. La desvinculación responde al traspaso de operaciones de la empresa a Petróleos Sudamericanos S.A . No sólo en el Gran Mendoza se sostiene la acción, sino que también en Malargüe los trabajadores adhieren ausentándose de sus trabajos y frenando la producción.

El secretario gremial del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Gabriel Barroso , indicó en diálogo con Aconcagua Radio 90.1 que el paro será por tiempo indeterminado y que son 300 los empleados despedidos , de los cuales 100 todavía no han cobrado.

Según explicó, en el traspaso de YPF a Petróleos Sudamericanos S.A. quedaron contratos "sin un rumbo claro" y por los cuales “hoy por hoy se disputa a quién le tocaba haber pagado”. Barroso advirtió que mientras las empresas definen eso, hay decenas de trabajadores que no perciben su salario todavía. “Nosotros nunca hemos visto que un petrolero haya sido desvinculado y que no cobre su indemnización, y no va a ser este el momento donde nosotros lo veamos”, advirtió.