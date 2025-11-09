Octubre dejó una leve mejora en las ventas pymes pese a la caída anual: qué dijeron los comerciantes

Las ventas minoristas pymes registraron una caída interanual del 1,4% en octubre , según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) . A pesar del retroceso respecto del mismo mes de 2024, el informe mostró una leve mejora mensual del 2,8% , impulsada por promociones y el Día de la Madre.

En la comparación mensual desestacionalizada , las ventas mostraron una mejora del 2,8% respecto de septiembre, mientras que en lo que va del 2025 acumulan un aumento del 4,2% interanual .

Según el relevamiento, el 56% de los comercios encuestados indicó que la situación económica de su negocio se mantuvo igual que el año pasado, mientras que el 33% afirmó que fue peor , aunque esta percepción cayó cinco puntos porcentuales respecto de septiembre.

En cuanto a las expectativas para el próximo año , el 47,9% de los empresarios prevé una mejora , el 43% estima que la situación se mantendrá sin cambios , y el 9% anticipa un deterioro .

Sobre la posibilidad de invertir, el 57,3% considera que no es un buen momento, el 14,8% cree que sí lo es, y el 27,9% no tiene una opinión definida o no respondió.

Pequeñas y medianas empresas: cómo le fue en octubre a cada rubro

El análisis por rubros mostró que seis de los siete sectores evaluados registraron caídas interanuales. La mayor baja se observó en Perfumería (-6,3%), seguida de Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-3,7%), Textil e indumentaria (-2,8%), Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-2,1%), Alimentos y bebidas (-1%) y Calzado y marroquinería (-0,2%).

El desempeño de cada rubro pyme. Fuente: CAME.

El único rubro que mostró un crecimiento interanual el mes pasado fue Farmacia (+1,7%). En cambio, en la comparación mensual, todos los rubros registraron incrementos: Perfumería lideró con una suba del 9,7%, seguida de Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (+4,1%).

“En octubre, las ventas minoristas pymes mostraron una leve mejora mensual, aunque continuaron por debajo del nivel del año anterior”, indicó la CAME. “La mayoría de los rubros registró caídas interanuales, con ‘Perfumería’ y ‘Bazar y decoración’ entre los más afectados. Las promociones y el Día de la Madre impulsaron transitoriamente la demanda, sin revertir la tendencia general de consumo prudente”, añadió la entidad.

Los comercios también destacaron mayores costos operativos, baja rentabilidad y escaso acceso al financiamiento, factores que, según la CAME, “explican la cautela en las expectativas y la baja disposición a invertir” durante el último trimestre del año.