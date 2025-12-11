Nuevos salarios para el cosechador de tomate: cuánto cobrarán en la provincia de Mendoza

Por Soledad Maturano







La Comisión Nacional de Trabajo Agrario estableció nuevas escalas salariales para los trabajadores dedicados a la cosecha de tomate en las provincias de Mendoza y San Juan. La medida se oficializó a través de la Resolución 305/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La normativa fija las remuneraciones mínimas para el personal dedicado a esta actividad, con vigencia desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2026. Es decir, estos nuevos valores se verán reflejados en el próximo salario de los trabajadores.

Además, el artículo 3 aclara que los montos establecidos no incluyen la parte proporcional correspondiente al Sueldo Anual Complementario (SAC).

tomate Las remuneraciones no incluyen el Salario Anual Complementario Cuál será la remuneración del cosechador de tomate Las remuneraciones mínimas para el personal dedicado a la cosecha de tomate en Mendoza, sin SAC, quedan establecidas de la siguiente manera:

Cosechador por día: $42.002,17

Por caja de 20 kilos (consumo en fresco): $1.452,27

Por caja de 20 kilos (para fábrica): $1.165,24 Resolución tomate