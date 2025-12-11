Nuevos salarios para el cosechador de tomate: cuánto cobrarán en la provincia de Mendoza

La Comisión Nacional de Trabajo Agrario estableció nuevas escalas salariales para los trabajadores dedicados a la cosecha de tomate en las provincias deMendoza y San Juan. La medida se oficializó a través de la Resolución 305/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
La normativa fija las remuneraciones mínimas para el personal dedicado a esta actividad, con vigencia desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2026. Es decir, estos nuevos valores se verán reflejados en el próximo salario de los trabajadores.