11 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
BOLETÍN OFICIAL

Nuevos salarios para el cosechador de tomate: cuánto cobrarán en la provincia de Mendoza

La CNTA fijó nuevas escalas salariales para la cosecha de tomate en Mendoza y San Juan. Las remuneraciones rigen desde diciembre.

Nuevos salarios para el cosechador de tomate: cuánto cobrarán en la provincia de Mendoza

Nuevos salarios para el cosechador de tomate: cuánto cobrarán en la provincia de Mendoza

 Por Soledad Maturano

La Comisión Nacional de Trabajo Agrario estableció nuevas escalas salariales para los trabajadores dedicados a la cosecha de tomate en las provincias de Mendoza y San Juan. La medida se oficializó a través de la Resolución 305/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La normativa fija las remuneraciones mínimas para el personal dedicado a esta actividad, con vigencia desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2026. Es decir, estos nuevos valores se verán reflejados en el próximo salario de los trabajadores.

Lee además
Minería: los proyectos María Elsa y Camila comienzan el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental
San Rafael

Minería: los proyectos María Elsa y Camila comienzan el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto y cuándo cobro en diciembre de 2025
Tomá nota

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto y cuándo cobro en diciembre de 2025

Además, el artículo 3 aclara que los montos establecidos no incluyen la parte proporcional correspondiente al Sueldo Anual Complementario (SAC).

tomate
Las remuneraciones no incluyen el Salario Anual Complementario

Las remuneraciones no incluyen el Salario Anual Complementario

Cuál será la remuneración del cosechador de tomate

Las remuneraciones mínimas para el personal dedicado a la cosecha de tomate en Mendoza, sin SAC, quedan establecidas de la siguiente manera:

  • Cosechador por día: $42.002,17
  • Por caja de 20 kilos (consumo en fresco): $1.452,27
  • Por caja de 20 kilos (para fábrica): $1.165,24
Resolución tomate

Temas
Seguí leyendo

Reforma laboral: qué cambios propone el nuevo modelo de modernización del trabajo

YPF avanza con una nueva perforación y reafirma su apuesta por Vaca Muerta en Mendoza

Las claves del regreso argentino a la emisión de deuda en dólares

Este jueves se difundirá la inflación nacional correspondiente a noviembre: de cuánto será

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 11 de diciembre de 2025

ANSES: quiénes cobran este jueves 11 de diciembre de 2025

Caída de recaudación, recesión y fragilidad financiera: radiografía económica de fin de año

El Gobierno volvió a emitir deuda en dólares tras ocho años y consiguió US$1.000 millones

LO QUE SE LEE AHORA
Reforma laboral: qué cambios propone el nuevo modelo de modernización del trabajo
FLEXIBILIZACIÓN

Reforma laboral: qué cambios propone el nuevo modelo de modernización del trabajo

Las Más Leídas

Joaquín y su mamá Sandra video
Rifa solidaria

Una familia de San Rafael sorteará su camioneta para que su hijo pueda realizarse una compleja cirugía

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de diciembre: números ganadores del sorteo 3329
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de diciembre: números ganadores del sorteo 3329

Un robo en General Alvear con consecuencias inesperadas. video
El mundo del réves

General Alvear: atrapó a un ladrón que le robó, días después el "ladrón"lo denunció y tendrá que enfrentar a la justicia

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza.
el clima

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza

La División de Homicidios capturó a Claudio Adrián Quinteros Villalba
Detención

Tras una serie de allanamientos, cayó el sospechoso de balear a un hombre en Las Heras

Te Puede Interesar

El Jury decidió que el juez Sebastián Sarmiento vaya a juicio político.
Justicia

Juicio político para el juez Sarmiento: lo acusan por liberar presos que salieron de la cárcel y mataron

Por Florencia Martinez del Rio
Verano 2026: Chile refuerza la seguridad e invita a los mendocinos a vacacionar en el Pacífico.
Vacaciones 2026

Tras hechos de delincuencia sufridos por mendocinos, Chile refuerza la seguridad para este verano

Por Natalia Mantineo
El Tomba cambia de autoridades para volver a la máxima categoría.

Elecciones en Godoy Cruz: cuáles son las propuestas de Chapini, Mansur y Sajú para conducir al Tomba

Por Sitio Andino Deportes