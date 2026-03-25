25 de marzo de 2026
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Marzo

No me depositaron la Tarjeta Alimentar de marzo 2026: cómo reclamar

La Prestación Alimentar de Anses es una ayuda para acceder a la canasta básica. Si no cobraste el beneficio en marzo, te contamos cómo y dónde hacer el reclamo.

No me depositaron la Tarjeta Alimentar de marzo 2026: cómo reclamar

No me depositaron la Tarjeta Alimentar de marzo 2026: cómo reclamar

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Prestación Alimentar, antes conocida como Tarjeta Alimentar, es un apoyo económico mensual que brinda la ANSES para garantizar el acceso a la canasta básica. Algunos beneficiarios reportaron no haber cobrado en marzo y en esta nota te contamos cómo solucionarlo.

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Tarjeta Alimentar sin cobrar en marzo 2026: pasos para solucionarlo

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Qué hacer si no cobraste la Tarjeta Alimentar de ANSES en marzo 2026

Es fundamental que los beneficiarios verifiquen que sus datos personales y familiares estén correctamente actualizados en ANSES. Esto incluye domicilio, estado civil, situación socioeconómica y datos de los hijos, ya que cualquier inconsistencia puede impedir la correcta acreditación del beneficio o generar demoras en el cobro.

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Luego, se recomienda ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para revisar las liquidaciones en la sección “Hijos” y “Mis Asignaciones”, donde la Prestación Alimentar suele estar integrada al pago mensual junto con otras asignaciones.

Si el monto no fue acreditado, se puede iniciar un reclamo o consulta desde el mismo portal o la app oficial de ANSES, sin necesidad de asistir a una oficina. También es aconsejable revisar la fecha de cobro según el calendario vigente, ya que en algunos casos los pagos pueden acreditarse con retraso. No obstante, quienes lo prefieran también pueden acercarse de manera presencial a una sede de ANSES para recibir atención personalizada y gestionar el reclamo.

Además, es importante tener en cuenta que el beneficio está destinado a familias con hijos de hasta 14 años inclusive. Si los hijos superan esa edad y no hay excepciones vigentes, es posible dejar de percibir la Prestación Alimentar.

En este contexto, la falta de cobro de la Prestación Alimentar no es un caso aislado y también se repite en otros beneficios de ANSES, como las Becas Progresar. Para conocer en detalle por qué ocurre y cómo solucionarlo, te invitamos a leer la nota completa.

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