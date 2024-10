No habrá más moratoria previsional: hasta cuándo se podrá acceder.

El Gobierno confirmó que no habrá una prórroga de la moratoria previsional que vence el 23 de marzo del 2025.

El titular del Anses, Mariano de los Heros , comunicó que el Poder Ejecutivo no tiene previsto extender el programa de moratoria previsional , que permite a los ciudadanos sin 30 años de aportes acceder a la jubilación . Ante una consulta de la diputada Julia Strada sobre la continuidad del plan, de los Heros respondió que no está en los planes del Gobierno prorrogar dicha medida.

La moratoria previsional actual finaliza el 23 de marzo del próximo año, y según de los Heros, no se incluyó en el presupuesto, lo que indica que no es intención del Gobierno extenderla. Explicó que la población vulnerable que no puede jubilarse podrá acceder a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que cubre el 80% de la jubilación mínima para personas mayores de 65 años.