Monotributo: cuántos pagan hasta el doble este mes y por qué

La medida impacta en la realidad cotidiana de al menos 4,8 millones de monotributistas en todo el país . Y ya disparó un reclamo administrativo, con la instancia ulterior de ir por la vía judicial si no prospera.

Una situación que le pega de lleno en los bolsillos a 169 mil monotributistas de Mendoza. La mayoría se concentra en las categorías más bajas del escalafón: se calcula que un 70% son aportantes de la A la C inclusive.

Por qué es considerado ilegal

Cuando el 2022 estaba despidiéndose, MARA (Monotributistas Asociados de la República Argentina) inició un planteo formal contra los aumentos previstos. Primero, con una nota dirigida al titular de la AFIP, Carlos Castagneto, al propio ministro de Economía, Sergio Massa, y hasta al presidente Alberto Fernández, que tuvo acuse de recibo el primer día hábil de enero. Hasta ahora, sin respuesta.

El planteo colectivo de la entidad se enfocó en un "recurso tributario" para frenar el aumento ante el Tribunal Fiscal, y ante la AGN (Auditoría General de la Nación) por incumplimiento. Es que la ley 24977 que regula al régimen simplificado (monotributo) establece que los importes "se actualizarán anualmente en enero en la proporción de las dos (2) últimas variaciones del índice de movilidad de las prestaciones previsionales".

Sucede que el último dato arroja un aumento del 33,58% a diciembre: ese porcentaje AFIP lo aplicó para los nuevos límites de facturación, pero no en las cuotas, que subieron según el acumulado anual (desde 72,48%).

"En eso AFIP se apartó de la la ley, y no tiene potestad para modificarla, sólo el Congreso puede hacerlo, salvo un decreto de necesidad y urgencia que no existe. Sabiendo que era irregular ¿por qué no modificó la tabla conforme a derecho?. Porque así, gracias a los monotributistas puede llegar a recaudar 120% más y la pérdida sería millonaria", señaló la mendocina Noelia Villafañe Crespo, presidenta de MARA.

De no haber un efecto a corto plazo, igualmente para la entidad servirá de antecedente para recurrir a la Justicia. Por el momento, la asociación ya lanzó una campaña que con el lema "Basta de atropellos", quiere volver masivo el no al aumento de cuotas considerado desmedido. E insiste en su cruzada contra el incremento de AFIP al considerarlo "arbitrario e ilegal".

image.png Cuadro comparativo que muestra el aumento aplicado por Afip en las distintas categorías del monotributo, y lo que MARA reclama de acuerdo a la ley

Se amplía la brecha

Algo que también se modifica con los aumentos es la distancia entre lo que debe abonar el aportante de una categoría frente a la otra.

Una brecha que hasta el momento era más suave o no tan marcada. Pero ahora eso se terminó.

Por caso, mientras a la C le correspondía $4.190,06 mensuales, para un monotributistas D apenas representaba $717 más por mes. De ahí hacia arriba, la brecha no superaba los $1000 hasta la G, es decir, quienes facturaban no más de $3,4 millones anuales.

Para las 4 categorías superiores (H hasta K) oscilaba entre los $3 mil y $6 mil. Justamente el nuevo piso en adelante.

Es que desde este mes, la diferencia entre las primeras 6 sigue siendo más chata (de $700 a $2000), pero se evidencia mucho en las de mayor facturación: de hecho, entre sí las separan hasta $12.000 en los importes a liquidar cada mes.

En este sentido, vale otro botón de muestra: a un G le corresponde desde enero $15.855,59, y al que le sigue (H), $26.743,66. Esto, pese a que la diferencia en los topes de facturación es de solamente $900 mil más a lo largo del año.

Recategorización

Pero la suba de los montos mensuales no es el único cambio que aplica Afip desde enero.

Es que el viernes 20 cierra el plazo para la recategorización voluntaria. Una modificación que se hace semestralmente, es decir, 2 veces al año.

A partir de ahí, el sistema del ente recaudador lo hará automáticamente en función de parámetros como la facturación (el principal), y también el consumo de energía, el alquiler anualizado, etc. Un criterio determinante para los "saltos" de categoría, además del efecto inflacionario.

Según Villafañe "aunque resulta difícil cuantificarlo, es muy probable que quienes están en las últimas dos categorías (J y K) pasen al régimen general". Por ejemplo, si un monotributistas de la K, que es el "techo" del régimen simplificado de monotributo, hubiera superado los $8.040.721,19 le significará automáticamente salir y empezar a tributar como Responsable Inscripto.