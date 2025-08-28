Milo Delicias, el emprendimiento gastronómico mendocino que se expande con viandas y catering

Cada vez más personas eligen poner su propio emprendimiento . En Mendoza, es común conocer a quienes llevan adelante proyectos en librerías, marroquinería, indumentaria o gastronomía . Este último ese es el caso de Milagros Orellano , una joven chef de 25 años que impulsa Milo Delicias , un emprendimiento gastronómico propio.

La idea nació después de que Orellano fuera despedida de un restaurante. “Me cansé y dije: ‘voy a apostar a lo propio’”, contó. A partir de esa decisión, se sumó su pareja, Rodrigo Challa , bartender de 24 años. “Lo hablamos y lo pusimos en marcha juntos. Empezamos con viandas, que fueron creciendo poco a poco, y ahora también hacemos catering”, explicó la joven.

Empresas locales El clima de San Rafael le secó la piel, creó cremas naturales con uvas y hoy exporta cosmética a Chile

Sustentabilidad en las aulas Estudiantes de Guaymallén crearon Green Boost, un fertilizante orgánico a base de residuos

El proyecto se desarrolla en el buffet de Academia Amelie , dedicada a la enseñanza de estética y peluquería , fundada por la madre de Milagros, Érica Gómez, hace más de 20 años. “ Mi mamá siempre fue una inspiración . Empezó con un centro de estética que luego se transformó en academia. Su trayectoria me motivó a emprender”, resaltó.

Milo Delicias es un proyecto gastronómico dedicado a la elaboración de viandas y al servicio de catering.

También reconoció la influencia de su hermana, Sofía, maquilladora hace 15 años que abrió su estudio recientemente. “Siempre fueron el ejemplo de que podía hacerlo sola. Desde que terminé la facultad me decían que arranque con lo mío, pero me daba miedo. Hasta que pasaron ciertas situaciones y dije: ‘ya está, es el momento’”.

Emprendimiento a la par

El proyecto es fruto de la organización de ambos jóvenes, que llevan ocho años juntos Sin embargo, admiten que emprender en pareja trae desafíos: “Ya nos conocemos mucho, pero con el emprendimiento seguimos haciéndolo”, explicó Orellano.

Milo Delicias2 Milagros y Rodrigo son la pareja que impulsan en conjunto Milo Delicias Foto: Lucas Castro

Con el crecimiento de Milo Delicias también llegaron más responsabilidades. “Al principio teníamos pocos pedidos y era fácil. Hoy, con más demanda, tuvimos que aprender a tener paciencia entre nosotros”, dijo. Esa experiencia, aseguran, les enseñó organización y determinación.

Aun con los desafíos, disfrutan el trabajo compartido. Challa destacó que “el pastel de papa de Milagros es riquísimo”, mientras que ella resaltó que “él se luce en la carne para las viandas”. Ambos coinciden en que emprender no es sencillo, pero aseguran que “se trata de animarse y apostar a algo propio que dé frutos”.

Cómo funciona Milo Delicias

El emprendimiento tiene dos aristas principales: elaboración de viandas y servicio de catering. En promedio, preparan unas 70 viandas semanales.

En el rubro catering, se enfocan en eventos familiares y artísticos. “Estamos ofreciendo experiencias como tardes de té con cerámica o con pintura, donde además decoran tote bags”, contó Orellano.

El emprendimiento también incluye asesoramiento personalizado: “Trato de guiar a los clientes y tengo un archivo con recomendaciones en decoración y otros ámbitos”, agregó.

Milo Delicias1 Milo Delicias ofrece servicio de catering y viandas. Foto: Lucas Castro

Cómo hacer un pedido en Milo Delicias

Para concretar un pedido, es posible contactarlos a través de sus redes sociales (Instagram o WhatsApp):

Instagram: @milo.deliciass

@milo.deliciass WhatsApp: 2615987269