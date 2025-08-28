INICIATIVA Y PERSEVERANCIA

Milo Delicias, el emprendimiento gastronómico mendocino que se expande con viandas y catering

Una joven pareja lidera un emprendimiento de gastronomía en Mendoza que combina esfuerzo, creatividad y trabajo en equipo. Conocé a Milo Delicias.

Milo Delicias, el emprendimiento gastronómico mendocino que se expande con viandas y catering

Milo Delicias, el emprendimiento gastronómico mendocino que se expande con viandas y catering

Foto: Yemel Fil
 Por Soledad Maturano

Cada vez más personas eligen poner su propio emprendimiento. En Mendoza, es común conocer a quienes llevan adelante proyectos en librerías, marroquinería, indumentaria o gastronomía. Este último ese es el caso de Milagros Orellano, una joven chef de 25 años que impulsa Milo Delicias, un emprendimiento gastronómico propio.

La idea nació después de que Orellano fuera despedida de un restaurante. “Me cansé y dije: ‘voy a apostar a lo propio’”, contó. A partir de esa decisión, se sumó su pareja, Rodrigo Challa, bartender de 24 años. “Lo hablamos y lo pusimos en marcha juntos. Empezamos con viandas, que fueron creciendo poco a poco, y ahora también hacemos catering”, explicó la joven.

Lee además
Estudiantes de Guaymallén crearon Green Boost.
Sustentabilidad en las aulas

Estudiantes de Guaymallén crearon Green Boost, un fertilizante orgánico a base de residuos
El clima de San Rafael le secó la piel, creó cremas naturales con uvas y hoy exporta cosmética a Chile
Empresas locales

El clima de San Rafael le secó la piel, creó cremas naturales con uvas y hoy exporta cosmética a Chile
emprendimiento comidas, milo delicias
Milo Delicias es un proyecto gastronómico dedicado a la elaboración de viandas y al servicio de catering.

Milo Delicias es un proyecto gastronómico dedicado a la elaboración de viandas y al servicio de catering.

El legado familiar detrás de Milo Delicias

El proyecto se desarrolla en el buffet de Academia Amelie, dedicada a la enseñanza de estética y peluquería, fundada por la madre de Milagros, Érica Gómez, hace más de 20 años. “Mi mamá siempre fue una inspiración. Empezó con un centro de estética que luego se transformó en academia. Su trayectoria me motivó a emprender”, resaltó.

También reconoció la influencia de su hermana, Sofía, maquilladora hace 15 años que abrió su estudio recientemente. “Siempre fueron el ejemplo de que podía hacerlo sola. Desde que terminé la facultad me decían que arranque con lo mío, pero me daba miedo. Hasta que pasaron ciertas situaciones y dije: ‘ya está, es el momento’”.

Emprendimiento a la par

El proyecto es fruto de la organización de ambos jóvenes, que llevan ocho años juntos Sin embargo, admiten que emprender en pareja trae desafíos: “Ya nos conocemos mucho, pero con el emprendimiento seguimos haciéndolo”, explicó Orellano.

Milo Delicias2
Milagros y Rodrigo son la pareja que impulsan en conjunto Milo Delicias

Milagros y Rodrigo son la pareja que impulsan en conjunto Milo Delicias

Con el crecimiento de Milo Delicias también llegaron más responsabilidades. “Al principio teníamos pocos pedidos y era fácil. Hoy, con más demanda, tuvimos que aprender a tener paciencia entre nosotros”, dijo. Esa experiencia, aseguran, les enseñó organización y determinación.

Aun con los desafíos, disfrutan el trabajo compartido. Challa destacó que “el pastel de papa de Milagros es riquísimo”, mientras que ella resaltó que “él se luce en la carne para las viandas”. Ambos coinciden en que emprender no es sencillo, pero aseguran que “se trata de animarse y apostar a algo propio que dé frutos”.

Cómo funciona Milo Delicias

El emprendimiento tiene dos aristas principales: elaboración de viandas y servicio de catering. En promedio, preparan unas 70 viandas semanales.

En el rubro catering, se enfocan en eventos familiares y artísticos. “Estamos ofreciendo experiencias como tardes de té con cerámica o con pintura, donde además decoran tote bags”, contó Orellano.

El emprendimiento también incluye asesoramiento personalizado: “Trato de guiar a los clientes y tengo un archivo con recomendaciones en decoración y otros ámbitos”, agregó.

Milo Delicias1
Milo Delicias ofrece servicio de catering y viandas.

Milo Delicias ofrece servicio de catering y viandas.

Cómo hacer un pedido en Milo Delicias

Para concretar un pedido, es posible contactarlos a través de sus redes sociales (Instagram o WhatsApp):

  • Instagram: @milo.deliciass
  • WhatsApp: 2615987269
emprendimiento comidas, milo delicias
Milagros y Rodrigo, los dos jóvenes que impulsan Milo Delicias.

Milagros y Rodrigo, los dos jóvenes que impulsan Milo Delicias.

Temas
Seguí leyendo

Cuáles son los mejores alfajores del mundo que se producen en la provincia de Mendoza

Mendoza impulsa un cluster para certificar la huella de carbono y turismo sostenible

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 28 de agosto de 2025

Cómo comprar online en Tierra del Fuego tecnología más barata y con beneficios impositivos

Cómo saber si vas a cobrar el Progresar de ANSES en septiembre 2025

A través de una ley "anti Shein", la industria textil busca frenar el boom de importaciones

Cuánto cobran las empleadas domésticas en septiembre 2025

Con tasa de interés por las nubes y dólar en alza el plan económico sigue en zona de riesgo

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo comprar online en Tierra del Fuego tecnología más barata y con beneficios impositivos
COMERCIO ELECTRÓNICO

Cómo comprar online en Tierra del Fuego tecnología más barata y con beneficios impositivos

Las Más Leídas

Rocio Collado tenía 31 años cuando fue asesinada en San Rafael. Fue el séptimo femicidio del año.
Conmoción en el sur

Femicidio de Rocío: este jueves imputarán a su ex pareja, quien luego de matarla, la decapitó

Los desafíos y oportunidades que atraviesa el Mendoza Shopping en tiempos de cambios
Consumo

Los desafíos y oportunidades que atraviesa el Mendoza Shopping en tiempos de cambios

Milagroso accidente vial en el Acceso Sur de Godoy Cruz. 
Varios heridos

Grave accidente vial con un colectivo en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Cómo comprar online en Tierra del Fuego tecnología más barata y con beneficios impositivos
COMERCIO ELECTRÓNICO

Cómo comprar online en Tierra del Fuego tecnología más barata y con beneficios impositivos

El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Jorge Difonso, habló sobre sus propuestas y mucho más de cara a las elecciones 2025.
Entrevista

Jorge Difonso: su propuesta para Mendoza, su dolor con Morillas, la nota a Cornejo y a Milei

Te Puede Interesar

El proyecto del Gobierno de Mendoza que busca modificar el Estatuto del Empleado Público.
Legislatura

Qué dice el proyecto del Gobierno de Mendoza que busca modificar el Estatuto del Empleado Público

Por Florencia Martinez del Rio
Javier Milei apuntó contra las denuncias de coimas y dijo que los ataques me envalentonan
declaraciones

Milei apuntó contra las denuncias de coimas y dijo que "los ataques me envalentonan"

Por Sitio Andino Política
Mendoza impulsa un cluster para certificar la huella de carbono y turismo sostenible
Sostenibilidad

Mendoza impulsa un cluster para certificar la huella de carbono y turismo sostenible

Por Marcelo López Álvarez