Mendoza impulsa un cluster para certificar la huella de carbono y turismo sostenible

El desafío de integrar la sostenibilidad en el entramado productivo de Mendoza acaba de dar un paso significativo. El Cluster Mendoza Regenera , primer espacio en la provincia que certifica la huella de carbono de empresas sostenibles , y la Federación Económica de Mendoza (FEM) sellaron un convenio para promover prácticas empresariales responsables en distintos sectores de la economía local.

El acuerdo busca otorgar a las compañías un valor agregado en su posicionamiento de mercado, al mismo tiempo que se difunde un modelo de desarrollo compatible con las exigencias actuales de cuidado ambiental y responsabilidad social. La iniciativa abarcará tanto a empresas turísticas y gastronómicas como a productores artesanales y operadores de actividades al aire libre.

Desde la FEM destacaron que la decisión de integrarse a esta red de trabajo responde a una visión de largo plazo : “El crecimiento debe ir de la mano con la responsabilidad social y ambiental”.

Uno de los ejes del convenio es la necesidad de cambiar la percepción que todavía persiste en algunos sectores, donde la sostenibilidad se asocia a un costo más que a una oportunidad. La apuesta del cluster y de la FEM es revertir esa mirada y demostrar que la adopción de prácticas sustentables fortalece la competitividad.

El presidente de la Federación Económica de Mendoza junto a los integrantes del cluster luego de la firma del convenio.

El acuerdo se orienta especialmente hacia la cadena de valor del turismo, un sector clave para la provincia. La tendencia internacional muestra que cada vez más inversores priorizan proyectos de triple impacto –económico, social y ambiental– a la hora de colocar su capital. Contar con modelos de negocio sostenibles no solo abre puertas de financiamiento, sino que también asegura mejores perspectivas de crecimiento a largo plazo.

A este componente económico se suma uno educativo. El objetivo es formar a emprendedores e inversores en la lógica de la economía regenerativa, una corriente que concibe la sostenibilidad como inversión estratégica. El proyecto pretende instalar una mentalidad que asuma el compromiso ambiental no como obligación, sino como parte constitutiva de un desarrollo competitivo y perdurable.

Un cluster con raíces diversas

El Cluster Mendoza Regenera nació en 2023 con la participación de cuatro empresas fundadoras. Una de ellas es la consultora en economía de Sol Cavichioli, que trabaja en certificaciones y análisis financieros para proyectos de impacto. También se integraron Agrojusto, una plataforma tecnológica que conecta productores agropecuarios con mercados bajo criterios de inclusión y sostenibilidad; Portfolio Inversiones, firma dedicada a las finanzas sostenibles dentro del mercado de capitales; y Reciclar, especializada en la gestión de residuos electrónicos y peligrosos.

La articulación de estas compañías permitió diseñar una red de trabajo enfocada en promover prácticas responsables en diferentes segmentos de la economía mendocina. El turismo fue identificado como un sector con alto potencial para integrar esta visión.

Turismo sostenible y experiencias completas

En diálogo con Sitio Andino, Sol Cavicholi explicó que durante 2024 el cluster comenzó a trabajar con empresas turísticas como Wine Up y Sac Wine Travel, con el objetivo de medir la demanda real de experiencias sustentables entre los visitantes. Los resultados fueron alentadores: a pesar de la caída general del turismo, las reservas en empresas certificadas o con prácticas sostenibles se mantuvieron e incluso superaron niveles previos.

La estrategia consiste en armar circuitos turísticos integrados, en los que cada eslabón –desde el transporte hasta el alojamiento– esté atravesado por criterios de sostenibilidad. Ejemplos de ello son Toyota, que ofrece unidades carbono neutrales para alquiler, o Aconcagua Visión, empresa de transporte certificada. A este esquema se suman hoteles, restaurantes y bodegas con políticas ambientales verificadas.

La propuesta apunta a que el visitante pueda vivir una experiencia integral: desde su traslado dentro de Mendoza hasta la elección de hospedajes y excursiones, todo dentro de un marco de impacto ambiental mínimo.

Por otro lado las empresas que ya están trabajando con el sistema vieron incrementar fuertemente sus visitantes y clientes, en algunos casos hasta el 100%

Paquetes 100% Sustentables El gráfico muestra el crecimiento de las empresas que ya trabajan en el programa

Modelo escalable

La alianza con la FEM busca precisamente ampliar el alcance de esta red y que no quede limitada a circuitos turísticos del Gran Mendoza. La meta es incorporar progresivamente a empresas del Valle de Uco, el sur provincial y otras zonas productivas.

Según Cavichioli, algunas firmas participantes ya han registrado aumentos significativos en su demanda, con crecimientos que van del 70 al 100 por ciento en reservas y servicios. El desafío ahora es extender ese impacto a más actores económicos, generando un ecosistema en el que la rentabilidad se articule con el cuidado ambiental.

La firma de este convenio marca un punto de inflexión, en un contexto global donde la sostenibilidad dejó de ser un diferencial para convertirse en un requisito, la integración entre el sector privado organizado y clusters de innovación puede abrir un camino de largo aliento para que cada vez más empresas comprendan que el futuro de la competitividad pasa, inevitablemente, por un compromiso real con la sostenibilidad.