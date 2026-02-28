28 de febrero de 2026
Sitio Andino
Ministerio de Energía y Ambiente

Mientras a nivel nacional la producción de petróleo convencional bajó 20%, Mendoza fue la excepción

La ministra Jimena Latorre explicó cuál es la situación alrededor de la industria petrolera. Qué pasa en la provincia de Mendoza.

Mientras a nivel nacional la producción de petróleo convencional bajó 20%, en Mendoza fue del 10%

 Por Sofía Pons

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, a través de un video en sus redes sociales, explicó cuál es la situación alrededor del petróleo en la provincia y el mundo. Mediante un análisis entre la explotación convencional y no convencional brindó cifras sobre la industria.

"Por año la producción de convencional cae en todo el mundo entre un 8 y un 10% y Argentina no es la excepción. Algunas provincias tuvieron caídas muy fuertes, incluso superiores al 40%", explicó la ministra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jimehlatorre/status/2027789315627946166?s=46&partner=&hide_thread=false

Latorre dijo que mientras la baja nacional en promedio es del 20% -desde 2020 hasta ahora-, en Mendoza fue del 10%. "Logramos sostener una mejor producción que la mayoría", expresó.

La Provincia decidió avanzar en incentivos para el sector privado en busca de mantener la actividad tradicional y, a su vez, impulsar la exploración en Malargüe, donde se extiende Vaca Muerta, según detalló la Ministra.

Alfredo Cornejo Vaca Muerta Malargüe petróleo
Diferentes empresas realizan exploración en la Vaca Muerta de Malargüe.

Diferentes empresas realizan exploración en la Vaca Muerta de Malargüe.

Petróleo no convencional: qué pasa en Mendoza

"En Vaca Muerta tenemos empresas como YPF, TanGo Energy, UTE Quintana Energy y TSB que ya están explorando", indicó Latorre.

Además, explicó que las compañías realizan estudios de sísmica 3D, para definir las zonas donde posteriormente se harán perforaciones para obtener mayor información.

"En resumen, la producción convencional está en declino en todo el país. De las provincias, Mendoza es una de las que mejor logró sostener el rendimiento en este contexto de baja. Defendimos nuestra producción y el trabajo de esta industria que es tan importante", expresó.

Embed - MALARGUE : EXPLOTACION VACA MUERTA MENDOCINA

