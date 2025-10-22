22 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Digitalización

Metodologías ágiles en recursos humanos: velocidad, foco y mejores decisiones

Los profesionales de recursos humanos ya aplican la filosofía "Agile" al reclutamiento. ¿Cómo implementar estas estrategias en pequeñas y medianas empresas?

Metodologías ágiles en recursos humanos: velocidad, foco y mejores decisiones

Metodologías ágiles en recursos humanos: velocidad, foco y mejores decisiones

 Por Gestión Capital Humano

El contexto laboral actual, cambiante y dinámico, exige que los colaboradores dominen las nuevas herramientas digitales y de transformación que se encuentran disponibles para la gestión de los recursos humanos. En el ámbito del capital humano, los profesionales han confiado en la filosofía “Agile” (ágil), y muchos de ellos la eligen para optimizar el proceso de Reclutamiento y Selección de Personal.

Metodología Ágil en el ámbito de los recursos humanos

La Metodología Ágil, en este contexto se caracteriza por su adaptabilidad al cambio, la colaboración y la entrega continua de valor. En lugar de procesos lineales, la selección de personal se divide en ciclos breves (“sprints”) con entregas periódicas, lo que facilita ajustes rápidos a los perfiles buscados. Esta forma de trabajo fomenta equipos de selección multifuncionales que evalúan candidatos con un enfoque más integral y toman decisiones de contratación con mayor rapidez.

Lee además
Precio del dólar en el país.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 22 de octubre de 2025
Por qué no cobré la AUH de ANSES en octubre 2025
Prestá atención

Por qué no cobré la AUH de ANSES en octubre 2025

Los beneficios más importantes que las empresas han ganado tienen que ver directamente con la mejora en la experiencia del candidato y del equipo de reclutamiento, y responder eficazmente a las cambiantes necesidades del negocio. Puntualmente, entre los más significativos, se pueden detallar las siguientes ganancias para el común de las organizaciones:

  1. Mayor velocidad: los procesos son más rápidos, lo que permite cubrir vacantes críticas de forma más eficiente
  2. Mejor experiencia del candidato: al ser un proceso más ágil, se mejora la percepción de la empresa y se reduce la pérdida de talento.
  3. Mayor satisfacción del equipo: la mayor flexibilidad, motivación e implicación de los equipos de recursos humanos.
  4. Mayor productividad: la implementación de estrategias ágiles se asocia con un aumento en la productividad y la eficiencia.

Su implementación en Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes)

En las Pymes, donde los equipos de recursos humanos suelen ser pequeños, es clave optimizar cada paso del reclutamiento. Para ello, se recomienda:

  • Dividir el proceso en sprints cortos (ciclos de 1–2 semanas con objetivos claros): al dividir el proceso en fases cortas y manejables, se pueden hacer ajustes a medida que avanza el proceso, a la par de que se mantiene un feedback con el candidato.
  • Usar tableros Kanban o Trello para visualizar cada etapa (postulantes, entrevistas, ofertas) y mantener al equipo alineado con cada proceso.
  • Realizar reuniones periódicas breves (stand-ups diarios o semanales) para revisar avances, resolver bloqueos y asegurar la continuidad del proceso.
  • Emplear herramientas digitales (ATS, chatbots, portales internos) que automatizan tareas repetitivas, agilizan la comunicación y facilitan la gestión de candidatos.

Herramientas tecnológicas de recursos humanos

Las soluciones de software especializadas refuerzan la agilidad del reclutamiento. Por ejemplo, un sistema de seguimiento de candidatos (ATS) centraliza los CVs y automatiza el filtrado inicial. También, portales internos y plataformas colaborativas facilitan la gestión de la plantilla, mejoran el flujo de comunicación entre equipos y agilizan los trámites administrativos. En conjunto, estas herramientas liberan tiempo del profesional a cargo del reclutamiento para enfocarse en entrevistas estratégicas y mejorar la experiencia del candidato.

Sobre Gestión Capital Humano

Gestión Capital Humano es una consultora de capital humano de Mendoza con más de 20 años de trayectoria brindando soluciones en la gestión de personas.

La empresa ofrecerá un capacitación virtual destinada a profesionales de recursos humanos especializados en reclutamiento y selección: "Equipos ágiles, decisiones rápidas: cómo optimizar la selección de talento".

La capacitación se realizará a través de la plataforma Google Meet, y en total constará de dos encuentros: martes 11 y jueves 13 de noviembre de 10:00 a 12:00hs. Para participar, los interesados deben completar el formulario de inscripción para que luego la empresa se ponga en contacto para confirmar los detalles y la vacante.

Inscribirse a través del siguiente link: https://forms.gle/yroUpEBwDzNJeinR6

unnamed

Temas
Seguí leyendo

Confirmado: Argentina perdió 1.530 millones de dólares por la baja transitoria de retenciones

Cómo reclamar si te rechazaron la Beca Progresar en octubre 2025

El auge del e-commerce no se detiene: las ventas online crecieron 79% y marcaron un nuevo récord

ANSES: quiénes cobran este miércoles 22 de octubre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 21 de octubre de 2025

La Argentina recibirá un préstamo para reforzar la atención del PAMI

Boom de la Economía del Conocimiento: la Argentina triplica el ritmo mundial y apuesta a la IA

Fuerte suba del dólar oficial a pocos días de las elecciones

LO QUE SE LEE AHORA
Precio del dólar en el país.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 22 de octubre de 2025

Las Más Leídas

El joven fue fundador de la comunidad de choferes y aficionados al transporte público
Tristeza

Emotivos mensajes de despedida a Gastón Moyano, el joven colectivero que murió durante un asado familiar en Guaymallén

Julieta Silva fue condenada por segunda vez en su vida. 
juicio abreviado

Condenaron a Julieta Silva en San Rafael: los detalles de la sentencia

El siniestro ocurrió en Carlos Paz y América de Godoy Cruz.
tragedia

Una mujer falleció tras un fuerte choque en Godoy Cruz

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Los cuatro condenados en el juicio por la toma de rehenes en Almafuerte. 
penas de 10 años de cárcel

Juicio por toma de rehenes en Almafuerte: quiénes son los cuatro condenados

Te Puede Interesar

El oficialismo provincial tuvo su acto de cierre de campaña video
Cierre de campaña

Cornejo y Petri le pusieron números a un resultado "satisfactorio" para el domingo

Por Sitio Andino Política
El candidato de Fuerza Justicialista pasó por Aconcagua Radio en el cierre de la campaña.
Entrevista

Emir Félix en Aconcagua Radio: "El país está gobernado por un presidente disociado de la realidad"

Por Aconcagua Radio
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política