Metodologías ágiles en recursos humanos: velocidad, foco y mejores decisiones

El contexto laboral actual, cambiante y dinámico, exige que los colaboradores dominen las nuevas herramientas digitales y de transformación que se encuentran disponibles para la gestión de los recursos humanos . En el ámbito del capital humano, los profesionales han confiado en la filosofía “Agile” (ágil), y muchos de ellos la eligen para optimizar el proceso de Reclutamiento y Selección de Personal.

La Metodología Ágil, en este contexto se caracteriza por su adaptabilidad al cambio, la colaboración y la entrega continua de valor. En lugar de procesos lineales, la selección de personal se divide en ciclos breves (“sprints”) con entregas periódicas, lo que facilita ajustes rápidos a los perfiles buscados. Esta forma de trabajo fomenta equipos de selección multifuncionales que evalúan candidatos con un enfoque más integral y toman decisiones de contratación con mayor rapidez.

Prestá atención Por qué no cobré la AUH de ANSES en octubre 2025

Mercado cambiario Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 22 de octubre de 2025

Los beneficios más importantes que las empresas han ganado tienen que ver directamente con la mejora en la experiencia del candidato y del equipo de reclutamiento, y responder eficazmente a las cambiantes necesidades del negocio. Puntualmente, entre los más significativos, se pueden detallar las siguientes ganancias para el común de las organizaciones:

En las Pymes, donde los equipos de recursos humanos suelen ser pequeños, es clave optimizar cada paso del reclutamiento. Para ello, se recomienda:

Dividir el proceso en sprints cortos (ciclos de 1–2 semanas con objetivos claros): al dividir el proceso en fases cortas y manejables, se pueden hacer ajustes a medida que avanza el proceso, a la par de que se mantiene un feedback con el candidato.

(ciclos de 1–2 semanas con objetivos claros): al dividir el proceso en fases cortas y manejables, se pueden hacer ajustes a medida que avanza el proceso, a la par de que se mantiene un feedback con el candidato. Usar tableros Kanban o Trello para visualizar cada etapa (postulantes, entrevistas, ofertas) y mantener al equipo alineado con cada proceso.

para visualizar cada etapa (postulantes, entrevistas, ofertas) y mantener al equipo alineado con cada proceso. Realizar reuniones periódicas breves (stand-ups diarios o semanales) para revisar avances, resolver bloqueos y asegurar la continuidad del proceso.

(stand-ups diarios o semanales) para revisar avances, resolver bloqueos y asegurar la continuidad del proceso. Emplear herramientas digitales (ATS, chatbots, portales internos) que automatizan tareas repetitivas, agilizan la comunicación y facilitan la gestión de candidatos.

Herramientas tecnológicas de recursos humanos

Las soluciones de software especializadas refuerzan la agilidad del reclutamiento. Por ejemplo, un sistema de seguimiento de candidatos (ATS) centraliza los CVs y automatiza el filtrado inicial. También, portales internos y plataformas colaborativas facilitan la gestión de la plantilla, mejoran el flujo de comunicación entre equipos y agilizan los trámites administrativos. En conjunto, estas herramientas liberan tiempo del profesional a cargo del reclutamiento para enfocarse en entrevistas estratégicas y mejorar la experiencia del candidato.

Sobre Gestión Capital Humano

Gestión Capital Humano es una consultora de capital humano de Mendoza con más de 20 años de trayectoria brindando soluciones en la gestión de personas.

La empresa ofrecerá un capacitación virtual destinada a profesionales de recursos humanos especializados en reclutamiento y selección: "Equipos ágiles, decisiones rápidas: cómo optimizar la selección de talento".

La capacitación se realizará a través de la plataforma Google Meet, y en total constará de dos encuentros: martes 11 y jueves 13 de noviembre de 10:00 a 12:00hs. Para participar, los interesados deben completar el formulario de inscripción para que luego la empresa se ponga en contacto para confirmar los detalles y la vacante.

Inscribirse a través del siguiente link: https://forms.gle/yroUpEBwDzNJeinR6