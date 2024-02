Mercado Libre, récord en 2023: cuánto ganó el último año

Sus accionistas festejan, y entre ellas hay una muy particular: la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner . La también vice de Alberto Fernández había invertido el año pasado en Mercado Libre , según confirma su última declaración jurada de bienes e ingresos.

Eso le dejó un resultado operativo de u$d 1823 millones y ganancia neta de u$s 987 millones. El año anterior sus ingresos habían sumado u$d 9442 millones, con una utilidad neta de u$d 482 millones.

En qué países ganó más Mercado Libre

"El 2023 fue un año notable no sólo por tasas de crecimiento, conquistas de market share y expansiones significantes de márgenes. Sino que también evidencia que nuestra estrategia de largo plazo está rindiendo frutos y que estamos haciendo los movimientos correctos para posicionar a nuestro ecosistema como un ganador a largo plazo en los mercados de comercio y servicios financieros de América latina", celebró la empresa.

Para Mercado Libre, el impacto es "particularmente claro" en Comercio. Su unidad de negocios principal facturó u$d 8201 millones en 2023 contra u$s 5808 millones de 2022.

"El crecimiento en los compradores únicos aceleró hacia el mayor ritmo de crecimiento año a año desde 2020, a un total de casi 85 millones para todo 2023", destacaron desde la empresa.

Los ítems vendidos crecieron 22%, a 1404 millones. El volumen bruto de mercadería fue de u$d 44.749 millones, por la que se pagó u$d 182.821 millones.

En tanto, el negocio Fintech escaló de u$d 4729 millones a u$d 6272 millones. Dentro de él, los ingresos por servicios financieros subieron de u$d 2645 millones a u$d 3683 millones y la facturación por créditos aumentó de u$d 2033 millones a u$d 2546 millones, aunque la venta de productos fintech decreció de u$d 51 millones a 43 millones.

Por país, su principal mercado sigue siendo Brasil: u$s 7595 millones, entre Comercio (u$s 4512 millones) y Fintech (u$s 3083 millones). En 2022, había recaudado u$s 5666 millones en ese país.

Argentina fue el segundo: u$d 3240 millones contra u$d 2500 millones del año anterior. La unidad Comercio creció de u$d 1085 millones a u$d 1261 millones y la Fintech, de u$d 1415 millones a u$d 1979 millones.

En México, Mercado Libre facturó u$d 2985 millones, cerca del doble del 2022 (u$d 1864 millones). Ahí las ventas crecieron de u$d 1282 millones a u$d 1979 millones y los servicios financieros, de u$d 582 millones a u$d 1006 millones. (Cronista).