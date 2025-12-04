Mendoza presentó en Londres su estrategia para consolidarse como hub financiero y minero sostenible

En el marco de Resourcing Tomorrow , la feria minera que reúne en Londres a expertos, inversores y profesionales de más de treinta países, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , expuso la visión estratégica de Mendoza para el desarrollo de una minería sostenible y su posicionamiento como futuro hub financiero de la región andina.

La presentación se realizó en un auditorio colmado del Business Design Centre de Londres , uno de los espacios más influyentes del ecosistema global de inversión y tecnología, sede de encuentros que conectan a gobiernos, fondos internacionales y compañías líderes del sector energético y minero.

Latorre destacó el excepcional potencial geológico de Mendoza, atravesada por cinco fajas metalogénicas con alto potencial cuprífero.

“Esta condición posiciona a Mendoza entre las nuevas fronteras para el desarrollo de proyectos vinculados a la transición energética”, afirmó la ministra.

Durante su exposición —que despertó fuerte interés entre los asistentes— subrayó que el Gobierno de Mendoza impulsa una minería sostenible como política de Estado, orientada a atraer inversiones, generar empleo de calidad y diversificar la matriz productiva, siempre bajo los estándares ambientales vigentes.

Mendoza busca consolidarse como hub financiero andino

“Han sido jornadas intensas y muy productivas, con reuniones con gobiernos, operadores y representantes de más de treinta países”, señaló Latorre.

La ministra destacó los encuentros con los principales actores financieros de Londres —la London Stock Exchange (LSE) y la London Metal Exchange (LME)— en el marco del trabajo para posicionar a Mendoza como hub financiero regional a través del Puente Andino.

Latorre también remarcó el reconocimiento internacional que recibe Mendoza tanto por su identidad vitivinícola como por su potencial minero. “Ambas actividades pueden coexistir, como ocurre en Canadá o Australia. La repercusión ha sido muy positiva y consolida nuestra inserción en el mapa minero global”, dijo.

image

Interés internacional por el potencial minero de Mendoza

El director de Minería, Jerónimo Shantal, valoró la respuesta del sector: “El potencial geológico de Mendoza despierta el interés de empresas de primer nivel, que hoy ven a la provincia como un actor relevante en el mapa minero global. Mendoza vuelve a posicionarse gracias a su institucionalidad y a su matriz productiva, que integra vino, cobre, industria metalmecánica, turismo y agricultura”.

Por su parte, Sebastián Piña, gerente financiero de Impulsa Mendoza, destacó que la presencia en Resourcing Tomorrow permitió abrir nuevas conexiones y fortalecer alianzas, especialmente en la LSE y la LME, donde se trabajó para atraer capital y presentar la estrategia de desarrollo minero y financiamiento andino.

Reuniones con referentes globales del financiamiento y la inteligencia minera

La delegación mendocina mantuvo encuentros con actores estratégicos del financiamiento y la inteligencia minera internacional.

Entre ellos se destacó la reunión con Julien Halfon (BNP Paribas Asset Management), una de las gestoras de activos más relevantes del mundo, con fondos vinculados a infraestructura, energía y economías emergentes.

También hubo una mesa de trabajo con Amyot Choquette, director senior de Inversiones de Ressources Québec, el brazo financiero del Gobierno de Québec especializado en proyectos industriales y de recursos naturales.

Finalmente, la misión se reunió con Patrick Barnes, director de Consultoría en Metales y Minería de Wood Mackenzie, la firma global líder en datos, análisis y proyecciones para la industria energética y minera.

image

Una agenda internacional que posiciona a Mendoza

A lo largo de la semana, la comitiva desarrolló una agenda intensa que confirmó el creciente interés internacional por Mendoza.

Hubo intercambios técnicos con el Ministerio de Energía y Minas de Ontario, reuniones con organismos multilaterales, fondos especializados y empresas globales interesadas en el potencial del cobre y los minerales críticos de la provincia.

En la conferencia de apertura, Latorre expuso sobre cobre y transición energética, y destacó avances clave como:

la modernización del Código de Procedimiento Minero,

la delimitación del Distrito Minero Occidental de Malargüe,

y los progresos del proyecto PSJ Cobre Mendocino.

Ese mismo día se inauguró el stand de Mendoza —el único de América Latina— y se realizó la experiencia Mendoza Mines & Wines, que integró promoción vitivinícola y exposición del potencial productivo provincial.

Puente Andino y vínculos con mercados internacionales

La agenda financiera incluyó reuniones decisivas en la London Metal Exchange, donde se avanzó en mecanismos para fortalecer la visibilidad de Mendoza en los mercados internacionales y profundizar el desarrollo del Puente Andino.

Más tarde, la delegación mantuvo un encuentro con Citi, uno de los principales bancos globales, para analizar herramientas de financiamiento verde y oportunidades para vincular proyectos provinciales con capital internacional.

La jornada concluyó con reuniones con BHP, donde se abordaron estándares de inversión, trazabilidad y modelos de asociación público-privada que permitan integrar a Mendoza en cadenas globales de valor.

Una estrategia para convertirse en un hub regional de minerales críticos

En conjunto, estas acciones consolidan la estrategia provincial para posicionarse como hub regional de minerales críticos, fortaleciendo su integración con los mercados internacionales y su papel en la transición energética global.

Al mismo tiempo, representan un paso concreto hacia una minería responsable, sostenible y financieramente sólida, capaz de generar empleo genuino, atraer inversiones de largo plazo y contribuir al desarrollo equilibrado de la matriz productiva mendocina.