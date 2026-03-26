Mendoza brilló en Panamá con alimentos, vinos y turismo y apuntó a nuevos mercados en Centroamérica

Empresas de Mendoza dijeron presente en uno de los escenarios comerciales más relevantes de la región. Entre el 10 y el 12 de marzo, una delegación provincial participó en Expocomer, en Panamá, donde quince firmas exhibieron su oferta de alimentos y bebidas como parte del Pabellón Argentino, en una misión organizada por ProMendoza.
La participación se desarrolló dentro de un espacio coordinado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, que funcionó como vidriera para posicionar la producción mendocina y, al mismo tiempo, facilitar la generación de vínculos comerciales con compradores de distintos países de América Latina y el Caribe.
Uno de los momentos más destacados fue la Ronda Internacional de Negocios, que convocó a más de 50 compradores multiproducto de América Latina y el Caribe. Este espacio se consolidó como una plataforma clave para abrir oportunidades comerciales y ampliar la presencia de productos mendocinos en Panamá y mercados cercanos.
La delegación provincial estuvo encabezada por la titular de ProMendoza, Patricia Giménez, quien remarcó la importancia de consolidar la presencia de la provincia en este tipo de eventos internacionales.
Oferta exportable y productos con valor agregado
Durante la feria también se realizó la presentación de una canasta de productos mendocinos con certificación kosher, entre ellos vinos, aceite de oliva, ciruelas desecadas y encurtidos. La iniciativa permitió mostrar la diversidad productiva de la provincia y explorar nichos específicos dentro del mercado regional.
Participaron las empresas Fénix SA (jugos de fruta), Lamadrid Estate Wines, Deos Wines, Bodega Contrafatto y la Cooperativa General Alvear (vinos embotellados), Tepec SRL (conservas de frutas y hortalizas), Perlas del Sur SRL (conservas de tomate), Cirexa y Cimafrú (frutas desecadas), Patagonia Gourmet (aceite de oliva kosher), Huentala Wines (vino kosher), Endumel (miel gourmet y con frutas secas), Cashuati SRL (dulce de membrillo), Cultura Campo (orégano) y Alcaraz (encurtidos), que conformaron una amplia oferta exportable.
Turismo, logística y proyección regional
Otra de las novedades fue la participación institucional del Ente Mendoza Turismo (Emetur) en Expoturismo, donde se realizó una presentación dirigida a operadores turísticosde Panamá y Centroamérica para promocionar a Mendoza como destino. Esta agenda contó con el acompañamiento de Copa Airlines.
La feria se organizó en tres áreas complementarias: Expocomer, enfocada en productos y servicios; Expoturismo, dedicada a la promoción de destinos; y Expologística, centrada en servicios logísticos. Su alcance regional la posiciona como una plataforma estratégica para la internacionalización.
En este marco, ProMendoza también realizó visitas a la Zona Libre de Colón y a la empresa Global Cargo, un operador que ofrece condiciones competitivas para el almacenamiento de vinos y alimentos. Contar con productos en zona franca facilita la distribución y comercialización en Panamá y otros mercados de Centroamérica y el Caribe.
La agenda incluyó además una presentación y degustación de vinos mendocinos dirigida a potenciales clientes y compradores de la región, con el objetivo de seguir fortaleciendo la inserción internacionalde la provincia.