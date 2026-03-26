Mendoza brilló en Panamá con alimentos, vinos y turismo y apuntó a nuevos mercados en Centroamérica

Empresas de Mendoza dijeron presente en uno de los escenarios comerciales más relevantes de la región. Entre el 10 y el 12 de marzo, una delegación provincial participó en Expocomer , en Panamá, donde quince firmas exhibieron su oferta de alimentos y bebidas como parte del Pabellón Argentino, en una misión organizada por ProMendoza.

La participación se desarrolló dentro de un espacio coordinado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, que funcionó como vidriera para posicionar la producción mendocina y, al mismo tiempo, facilitar la generación de vínculos comerciales con compradores de distintos países de América Latina y el Caribe.

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Uno de los momentos más destacados fue la Ronda Internacional de Negocios , que convocó a más de 50 compradores multiproducto de América Latina y el Caribe. Este espacio se consolidó como una plataforma clave para abrir oportunidades comerciales y ampliar la presencia de productos mendocinos en Panamá y mercados cercanos.

La delegación provincial estuvo encabezada por la titular de ProMendoza, Patricia Giménez , quien remarcó la importancia de consolidar la presencia de la provincia en este tipo de eventos internacionales .

Oferta exportable y productos con valor agregado

Durante la feria también se realizó la presentación de una canasta de productos mendocinos con certificación kosher, entre ellos vinos, aceite de oliva, ciruelas desecadas y encurtidos. La iniciativa permitió mostrar la diversidad productiva de la provincia y explorar nichos específicos dentro del mercado regional.

EXPOCOMER PANAMA3

Participaron las empresas Fénix SA (jugos de fruta), Lamadrid Estate Wines, Deos Wines, Bodega Contrafatto y la Cooperativa General Alvear (vinos embotellados), Tepec SRL (conservas de frutas y hortalizas), Perlas del Sur SRL (conservas de tomate), Cirexa y Cimafrú (frutas desecadas), Patagonia Gourmet (aceite de oliva kosher), Huentala Wines (vino kosher), Endumel (miel gourmet y con frutas secas), Cashuati SRL (dulce de membrillo), Cultura Campo (orégano) y Alcaraz (encurtidos), que conformaron una amplia oferta exportable.

Turismo, logística y proyección regional

Otra de las novedades fue la participación institucional del Ente Mendoza Turismo (Emetur) en Expoturismo, donde se realizó una presentación dirigida a operadores turísticos de Panamá y Centroamérica para promocionar a Mendoza como destino. Esta agenda contó con el acompañamiento de Copa Airlines.

La feria se organizó en tres áreas complementarias: Expocomer, enfocada en productos y servicios; Expoturismo, dedicada a la promoción de destinos; y Expologística, centrada en servicios logísticos. Su alcance regional la posiciona como una plataforma estratégica para la internacionalización.

EXPOCOMER PANAMA4 La feria se organizó en tres áreas complementarias: Expocomer, Expoturismo y Expologística. Foto: prensa Gobierno de Mendoza

En este marco, ProMendoza también realizó visitas a la Zona Libre de Colón y a la empresa Global Cargo, un operador que ofrece condiciones competitivas para el almacenamiento de vinos y alimentos. Contar con productos en zona franca facilita la distribución y comercialización en Panamá y otros mercados de Centroamérica y el Caribe.

La agenda incluyó además una presentación y degustación de vinos mendocinos dirigida a potenciales clientes y compradores de la región, con el objetivo de seguir fortaleciendo la inserción internacional de la provincia.